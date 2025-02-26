У Ямаля 26 (11+15) очков в 34 матчах сезона. Вингер «Барсы» ассистировал Левандовскому в игре с «Атлетико»

Ламин Ямаль отдал 15-й голевой пас в этом сезоне.

Вингер «Барселоны» ассистировал Роберту Левандовскому в матче против «Атлетико » в полуфинале Кубка Испании (4:4, второй тайм).

На счету 17-летнего футболиста 11 забитых мячей и 15 результативных передач в 34 матчах за каталонский клуб в текущем сезоне.

Подробную статистику Ямаля можно найти здесь .