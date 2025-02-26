Ямаль упал в штрафной «Атлетико» после контакта с Лино. Эрнандес Эрнандес не назначил пенальти
Судья не назначил пенальти в ворота «Атлетико» после падения Ламина Ямаля.
На 57-й минуте полуфинального матча Кубка Испании при счете 3:2 в пользу «Барселоны» Ямаль упал в штрафной площади мадридской команды в борьбе с Самуэлем Лино.
Главный арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес не увидел оснований для назначения 11-метрового.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (4:3, второй тайм).
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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