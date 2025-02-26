Ямаль упал в штрафной «Атлетико» после контакта с Лино. Эрнандес Эрнандес не назначил пенальти

Судья не назначил пенальти в ворота «Атлетико» после падения Ламина Ямаля.

На 57-й минуте полуфинального матча Кубка Испании при счете 3:2 в пользу «Барселоны» Ямаль упал в штрафной площади мадридской команды в борьбе с Самуэлем Лино . Главный арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес не увидел оснований для назначения 11-метрового. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (4:3, второй тайм). Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»