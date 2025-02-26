Итурральде о том, что Кубарси придерживал Льоренте перед голом Иньиго: «Очень неоднозначный эпизод. Склонен согласиться с судьей – для свистка блокировка должна быть более явной»

Эдуардо Итурральде Гонсалес согласен с решением засчитать гол Иньиго Мартинеса.

Защитник «Барселоны» забил на 40-й минуте матча с «Атлетико » в полуфинале Кубка Испании (4:4). Главный арбитр матча Алехандро Эрнандес Эрнандес засчитал гол, несмотря на то, что Кубарси придерживал Маркоса Льоренте , позволяя Иньиго выбежать к воротам.

«Об этом эпизоде будут много говорить. Здесь нет абсолютной истины. Я не вижу достаточно оснований, чтобы дать свисток. Блокировка должна быть намного более явной, должно быть движение и удержание, чтобы не оставалось места для сомнений.

Если бы все было наоборот, то следовало назначить пенальти. Тем не менее это очень неоднозначный эпизод, и я скорее склоняюсь к тому, чтобы согласиться с решением арбитра продолжить игру, но также понимаю и тех, кто видит очевидную блокировку со стороны Кубарси.

Вы видите, как сложно бывает судить такие напряженные матчи», – сказал бывший арбитр Ла Лиги .