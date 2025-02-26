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«Спартак» оценивает Угальде в 30-35 млн евро, заявил агент: «Интерес пары французских клубов зимой был вполне реален»

«Спартак» оценивает Манфреда Угальде в 30-35 миллионов евро.

Об этом рассказал агент нападающего Курт Морсинк. 

«Интерес со стороны пары французских клубов был вполне реален в прошедшее трансферное окно. Игрок одного из этих клубов в итоге ушел в аренду, а не был продан, поэтому финансовый фэйр-плей не позволил клубу потратить 30-35 миллионов евро, которые «Спартак» просит за Манфреда.

Кроме того, у нас стоит вопрос с зарплатой. Манфред – один из самых высокооплачиваемых игроков в российской лиге, и не так много команд могут позволить себе платить ему зарплату. Надеюсь, вопрос с [английской] Премьер-лигой будет решен, потому что это лига, в которой почти все клубы могут позволить себе заплатить эти 30-40 миллионов евро и платить зарплату, которую получает Манфред.

На данный момент Премьер-лига практически не допускает никаких сделок с Россией», – сказал Морсинк в эфире Tigo Sports. 

Угальде лидирует в списке лучших бомбардиров текущего сезона Мир РПЛ, на счету костариканца 15 голов в 18 матчах. Подробную статистику 22-летнего игрока можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Republica
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