Принадлежащий «Спартаку» Лайкин предпочел Угальде Соболеву: «Больше движения, предложения за спину, мобильный. Можно комбинации проводить»

Максим Лайкин сравнил Александра Соболева и Манфреда Угальде.

21-летний полузащитник «Спартака » Лайкин с января выступает за «Нефтехимик» на правах аренды.

– Сейчас каждый матч «Спартака» смотришь?

– Да. Стараюсь каждый смотреть.

– Смотри, как скоротечна футбольная жизнь: когда ты выходил на замену, менял Соболева, была тройка Промес – Зиньковский – Соболев. Год прошел, и никого. Сейчас «Спартак» стал сильнее?

– Это задача клуба – становиться сильнее. Так что, конечно, да.

– Соболев – сильный форвард?

– Да. У него есть сильные качества, за счет которых он играет.

– Как будто бы он ушел, и «Спартак» без него стал сильнее.

– «Спартак» мог варьировать. То есть были качественные футболисты со своими сильными сторонами. Сейчас «Спартак» играет за счет других качеств центрального нападающего.

– Какой типаж форварда тебе больше нравится? Соболев или Угальде?

– Мне нравится больше Угальде. Типаж форварда, с которым мне удобнее играть.

– Почему? Чем он хорош?

– Больше какого‑то движения, больше предложения за спину, мобильный. То есть можно комбинации какие‑то проводить.

– Ты себя примеряешь к нынешнему «Спартаку»?

– Конечно.

– Вместо кого или в конкуренцию с кем?

– В конкуренцию – это не вместо прям кого‑то. Понятное дело, хочется видеть себя в стартовом составе, но в любом случае без конкуренции ничего не бывает. С тем же [Эсекиэлем] Барко было бы интересно поконкурировать, почему нет? Крис Мартинс – тоже знакомый парень.

Я знаю всех ребят и уверен, что зависит все только от самого футболиста. То есть все в моих руках. Да, приезжают игроки, окей. Если они легионерами считаются, приезжают и усиляют «Спартак», то ты должен быть не слабее их, чтобы конкурировать с ними. Наверное, потому так происходит, что в России не видят потенциальную замену какому‑то футболисту, поэтому и смотрят за границей, – сказал Лайкин.