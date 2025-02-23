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  • Черданцев о трансферах «Спартака»: «Не очень понятна логика, хотя выглядит солидно. У них перебор игроков на одних позициях и недобор в защите и центре нападения»
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Черданцев о трансферах «Спартака»: «Не очень понятна логика, хотя выглядит солидно. У них перебор игроков на одних позициях и недобор в защите и центре нападения»

Георгий Черданцев выразил недоумение по поводу трансферов «Спартака».

В трансферное окно состав красно-белых пополнили вратарь Илья Помазун, полузащитник Пабло Солари и нападающий Ливай Гарсия.

– Какой клуб больше всего удивил зимой?

– Все более‑менее логично. Логично поступил «Зенит», что избавился от некоторых игроков атаки, совершили крутой обмен во всех отношениях. Это удачный трансферный маневр, учитывая, что остался Вендел.

На мой взгляд, «Спартак» правильно сделал, что отказался от Саласара. Но не очень понятна логика их трансферов. Они показывают, что деньги есть и обозначают свои претензии на титул. Это выглядит солидно.

Другой вопрос, какой КПД будет от этих трансферов? У них сейчас перебор игроков на одни и те же позиции и недобор в защите и центре нападения. Габаритный нападающий – фигура, которая нужна в футболе. Сначала ушел Соболев, потом Николсон, а Угальде и Гарсия – нападающие другого формата. По итогу они перенабрали футболистов.

Такое количество футболистов не нужно. У нас матчей на 20-30% меньше, чем у команд в Европе. Посмотрите, сколько игроков в сезоне играет у «Реала». Лучший клуб мира показывает, как можно справляться с проблемами в составе – Тчуамени играет в центре защиты, Васкес играет правого защитника, если надо. Это не является катастрофой, если отсутствует равноценная замена на каждую позицию, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
деньги
logoВендел
logoЛивай Гарсия
logoШамар Николсон
logoМатч ТВ
logoГеоргий Черданцев
logoАлександр Соболев
logoРодриго Саласар
logoМанфред Угальде
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