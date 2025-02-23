Черданцев о трансферах «Спартака»: «Не очень понятна логика, хотя выглядит солидно. У них перебор игроков на одних позициях и недобор в защите и центре нападения»

Георгий Черданцев выразил недоумение по поводу трансферов «Спартака».

В трансферное окно состав красно-белых пополнили вратарь Илья Помазун, полузащитник Пабло Солари и нападающий Ливай Гарсия .

– Какой клуб больше всего удивил зимой?

– Все более‑менее логично. Логично поступил «Зенит », что избавился от некоторых игроков атаки, совершили крутой обмен во всех отношениях. Это удачный трансферный маневр, учитывая, что остался Вендел .

На мой взгляд, «Спартак » правильно сделал, что отказался от Саласара . Но не очень понятна логика их трансферов. Они показывают, что деньги есть и обозначают свои претензии на титул. Это выглядит солидно.

Другой вопрос, какой КПД будет от этих трансферов? У них сейчас перебор игроков на одни и те же позиции и недобор в защите и центре нападения. Габаритный нападающий – фигура, которая нужна в футболе. Сначала ушел Соболев, потом Николсон, а Угальде и Гарсия – нападающие другого формата. По итогу они перенабрали футболистов.

Такое количество футболистов не нужно. У нас матчей на 20-30% меньше, чем у команд в Европе. Посмотрите, сколько игроков в сезоне играет у «Реала». Лучший клуб мира показывает, как можно справляться с проблемами в составе – Тчуамени играет в центре защиты, Васкес играет правого защитника, если надо. Это не является катастрофой, если отсутствует равноценная замена на каждую позицию, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».