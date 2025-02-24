Гурцкая о Гарсии в «Спартаке» за 20 млн евро: «Он не будет играть. Думал бы, что это отмывание бабок, если бы не знал, что это не так»

Тимур Гурцкая сомневается в успехе Ливая Гарсии в «Спартаке».

– Ливай Гарсия не будет играть. Это будет не второй Соболев , но человек, который может выйти только на замену, быть на подхвате. Он сможет проявить себя, забив третий гол.

Он не будет выигрывать матчи, потому что он не будет выходить в стартовом составе. Стартовый состав этой команды решен. Будет играть Барко , пока он живой, Солари и Угальде. Эта латиноамериканская тройка и будет решать игру.

– Вы не думаете, что это игра вдолгую? Что уход Угальде летом уже решен?

– В «Спартаке » так не думают. Там нет такого мозга, который думает о том, что будет через два года.

Во-вторых, Гарсии 28 лет (27 – Спортс’‘). Ему же не 21 год. Если бы ему было 20 лет и он был бы на старте…Он заканчивает. Его лучший год был три года назад, потом все хуже и хуже. Потом начались травмы – и вдруг нашелся «Спартак», который вливает двадцатку.

Если бы я не знал, что этого нет, а я знаю, что этого нет, то я бы думал, что это отмывание бабок. Потому что нельзя купить Ливай Гарсию из Греции за такие бабки, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент Тимур Гурцкая .

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