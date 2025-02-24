Гурцкая о Гарсии в «Спартаке» за 20 млн евро: «Он не будет играть. Думал бы, что это отмывание бабок, если бы не знал, что это не так»
– Ливай Гарсия не будет играть. Это будет не второй Соболев, но человек, который может выйти только на замену, быть на подхвате. Он сможет проявить себя, забив третий гол.
Он не будет выигрывать матчи, потому что он не будет выходить в стартовом составе. Стартовый состав этой команды решен. Будет играть Барко, пока он живой, Солари и Угальде. Эта латиноамериканская тройка и будет решать игру.
– Вы не думаете, что это игра вдолгую? Что уход Угальде летом уже решен?
– В «Спартаке» так не думают. Там нет такого мозга, который думает о том, что будет через два года.
Во-вторых, Гарсии 28 лет (27 – Спортс’‘). Ему же не 21 год. Если бы ему было 20 лет и он был бы на старте…Он заканчивает. Его лучший год был три года назад, потом все хуже и хуже. Потом начались травмы – и вдруг нашелся «Спартак», который вливает двадцатку.
Если бы я не знал, что этого нет, а я знаю, что этого нет, то я бы думал, что это отмывание бабок. Потому что нельзя купить Ливай Гарсию из Греции за такие бабки, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент Тимур Гурцкая.
Чем хорош Ливай Гарсия – новичок «Спартака» за 20 млн? Объясняет Эльвин Керимов
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