  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гурцкая о Гарсии в «Спартаке» за 20 млн евро: «Он не будет играть. Думал бы, что это отмывание бабок, если бы не знал, что это не так»
33

Гурцкая о Гарсии в «Спартаке» за 20 млн евро: «Он не будет играть. Думал бы, что это отмывание бабок, если бы не знал, что это не так»

Тимур Гурцкая сомневается в успехе Ливая Гарсии в «Спартаке».

– Ливай Гарсия не будет играть. Это будет не второй Соболев, но человек, который может выйти только на замену, быть на подхвате. Он сможет проявить себя, забив третий гол. 

Он не будет выигрывать матчи, потому что он не будет выходить в стартовом составе. Стартовый состав этой команды решен. Будет играть Барко, пока он живой, Солари и Угальде. Эта латиноамериканская тройка и будет решать игру.

– Вы не думаете, что это игра вдолгую? Что уход Угальде летом уже решен?

– В «Спартаке» так не думают. Там нет такого мозга, который думает о том, что будет через два года.

Во-вторых, Гарсии 28 лет (27 – Спортс’‘). Ему же не 21 год. Если бы ему было 20 лет и он был бы на старте…Он заканчивает. Его лучший год был три года назад, потом все хуже и хуже. Потом начались травмы – и вдруг нашелся «Спартак», который вливает двадцатку.

Если бы я не знал, что этого нет, а я знаю, что этого нет, то я бы думал, что это отмывание бабок. Потому что нельзя купить Ливай Гарсию из Греции за такие бабки, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент Тимур Гурцкая

Чем хорош Ливай Гарсия – новичок «Спартака» за 20 млн? Объясняет Эльвин Керимов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
logoМанфред Угальде
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
Тимур Гурцкая
logoСпартак
logoПабло Солари
деньги
logoЛивай Гарсия
logoЭсекиэль Барко
Это футбол, брат!
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Черданцев о трансферах «Спартака»: «Не очень понятна логика, хотя выглядит солидно. У них перебор игроков на одних позициях и недобор в защите и центре нападения»
4423 февраля, 12:34
Кечинов о «Спартаке»: «Шансы на чемпионство великолепные. Ключевой станет игра с «Зенитом» – там будет понятно, готов ли клуб к борьбе»
4623 февраля, 11:29
«Зенит» может уже летом забрать Угальде у «Спартака», есть отступные. Гарсия сможет заменить Манфреда». Липко о форварде
9822 февраля, 17:32
Главные новости
Микель Артета: «Только через мой труп «Арсенал» перестанет думать о борьбе за титул АПЛ. Мы сделаем все возможное, чтобы исправить положение»
1012 минут назад
Радимову предлагали возглавить «Ростов» зимой. Экс-хавбек «Зенита» отказался по личным причинам (Иван Карпов)
913 минут назад
Джонатан Альба возглавил «Ростов». Испанец входил в штаб Карпина с 2018 года
2731 минуту назад
Карпин об уходе из «Ростова»: «Мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны – сборной России. Хочу принести извинения тем, чьи надежды и ожидания я не оправдал»
10143 минуты назад
«Ростов» объявил об уходе Карпина: «Непростое решение продиктовано необходимостью максимально сосредоточиться на работе в сборной России»
17253 минуты назад
Игры и тесты про спорт – теперь в отдельном разделе на Спортсе’‘. Заходите и залипайте!
55 минут назад
Лахиялов о «Спартаке» и «Зените»: «РФС должен иметь право вето на трансферы – трата 12 млрд рублей двумя клубами нецелесообразна в нынешнее время. Надеюсь, «Краснодар» станет чемпионом»
4156 минут назад
Анчелотти о «Реале»: «Учитывая абсурдный календарь, наши дела идут очень хорошо. За 50 дней мы сыграли 17 матчей – невероятно, нам нужен отдых»
18сегодня, 12:54
У Захаряна травма прямой мышцы бедра. Хавбек «Сосьедада» в воскресенье впервые в сезоне вышел в старте и забил
32сегодня, 12:53
Бабаев о срыве трансфера Лоррана в ЦСКА: «Рабочая ситуация, стороны пытались защитить свои интересы. Проблемы с МРТ? Это неправда»
3сегодня, 12:43
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой об уходе Карпина: «Он подставил «Ростов». Смысл был соглашаться на сборную и через 2,5 года уйти из клуба? Для чего? Чтобы сосредоточиться на матчах с Таиландом, Монголией, Кореей?
2 минуты назад
Слот о Салахе: «Если «Ливерпуль» что-то выиграет, его шансы на «Золотой мяч» сильно вырастут. Он должен показывать тот же уровень, что и последние 7-8 месяцев»
526 минут назад
Карпин покидает пост тренера «Ростова». Договор расторгнут по соглашению сторон («РБ Спорт»)
1754 минуты назад
Канищев о «Зените»: «У легионеров одна мотивация – деньги. Говорить, что мотивация иностранцев – в год столетия «Зенита» осчастливить Ленинград очередным чемпионством, не совсем правильно»
10сегодня, 12:39
Вальверде не сыграет с «Сосьедадом» из-за проблем с бедром. Мбаппе не тренировался с командой сегодня
2сегодня, 11:44
Акинфеев о новой базе ЦСКА: «Макет сделан по европейским стандартам. Совершенная инфраструктура, елки, пляж. Наверное, половина команды будет оставаться, чтобы позагорать»
10сегодня, 11:16
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Холуд», «Аль-Наср» Роналду сыграет в гостях с «Аль-Вахдой»
2сегодня, 11:14
«Сегодня 26 лет нашим вратарям!» «ПСЖ» поздравил Сафонова и Доннарумму с днем рождения
7сегодня, 10:49
Ван Дейк об остатке сезона: «Если «Ливерпуль» сделает «Энфилд» пугающим для соперника, это поможет и команде, и болельщикам. Большую часть чемпионата нам это удавалось»
3сегодня, 10:39
Вячеслав Колосков: «В 2025-м Россия никуда не вернется. У Зеленского вчера собрался весь русофобский бомонд, голосуют их представители, а не Трамп. Позиция Америки никакого отношения к УЕФА не имеет»
19сегодня, 10:26