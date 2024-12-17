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Президент «Урала»: «Агенты – зло для нашего футбола. Игроки тренируются, ноги ломают, а они говорят, что это их футболисты. Это неправильно»

Григорий Иванов назвал агентов злом для российского футбола.

«Я отрицательно отношусь к агентам. Я считаю, что это, можно сказать, зло для нашего футбола.

Я всем футболистам говорю: «Ребят, вы тренируетесь, ломаете ноги, получаете травмы, а агент пришел, подписал и говорит, что это его футболист». Это неправильно, я считаю», – сказал президент «Урала».

Иванов также отметил, что среди агентов есть и положительные примеры – одним из них президент «Урала» назвал Павла Андреева По мнению Иванова, сотрудничество с Андреевым принесло «Крыльям Советов» значительные доходы.

Глава Самарской области об агенте Андрееве: «Он владеет половиной «Крыльев», извлекает прибыль – сотни миллионов рублей из бюджета региона. Передал, что никогда не приедет, но найти его несложно»

Губернатор Самарской области пошел против предшественника и агентов: запросил проверку сделок Андреева и Трабукки

Агента Андреева допросили в МВД после встречи с губернатором Федорищевым (Mash)

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
агенты
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
ТАСС
Павел Андреев
logoУрал
logoГригорий Иванов
logoПервая лига
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