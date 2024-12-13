Агента Андреева допросили в МВД после встречи с губернатором Федорищевым (Mash)
Ранее губернатор Самарской области рассказал о встрече с агентом Андреевым.
Как сообщает Rusfootball со ссылкой на телеграм-канал Mash, об этой встрече стало известно в МВД, после чего Андреева сразу вызвали на допрос в местный отдел полиции. Агент ответил на вопросы и был отпущен.
Ранее Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позже глава Самарской области также заявил: «Подам заявление в правоохранительные органы – по факту работы агентских групп в российском футболе».
Глава Самарской области об агенте Андрееве: «Он владеет половиной «Крыльев», извлекает прибыль – сотни миллионов рублей из бюджета региона. Передал, что никогда не приедет, но найти его несложно»
Глава Самарской области о встрече с агентом Андреевым: «Продуктивный разговор. Очень рад, что он решил прилететь, хотя раньше говорил, что никогда не приедет»
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