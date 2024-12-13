Агента Андреева допросили в МВД после встречи с губернатором Федорищевым (Mash)

Агент Павел Андреев был допрошен МВД после встречи с Вячеславом Федорищевым.

Ранее губернатор Самарской области рассказал о встрече с агентом Андреевым.

Как сообщает Rusfootball со ссылкой на телеграм-канал Mash, об этой встрече стало известно в МВД, после чего Андреева сразу вызвали на допрос в местный отдел полиции. Агент ответил на вопросы и был отпущен.

Ранее Федорищев заявил, что один из функционеров «Крыльев Советов» сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позже глава Самарской области также заявил : «Подам заявление в правоохранительные органы – по факту работы агентских групп в российском футболе».

Глава Самарской области об агенте Андрееве: «Он владеет половиной «Крыльев», извлекает прибыль – сотни миллионов рублей из бюджета региона. Передал, что никогда не приедет, но найти его несложно»

Глава Самарской области о встрече с агентом Андреевым: «Продуктивный разговор. Очень рад, что он решил прилететь, хотя раньше говорил, что никогда не приедет»