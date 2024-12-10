Глава Самарской области встретился с агентом Андреевым: «Он прилетел в гости, мы долго общались про российский футбол. Увидел его впервые в жизни»

Губернатор Самарской области сообщил, что встретился с агентом Павлом Андреевым.

«Павла Андреева сегодня увидел в первый раз в жизни.

Он прилетел в гости, мы долго общались про российский футбол», – сказал Вячеслав Федорищев .

Ранее стало известно, что глава региона подготовил запрос в прокуратуру о проверке деятельности «Крыльев Советов» и некоторых сделок клуба при участии агентов, в частности, Павла Андреева и Марко Трабукки.

Утверждается, что проведенный аудит показал признаки «решений, которые могли способствовать неэффективному расходованию бюджетных средств и коррупционным схемам, выгодным агентской группе».

По мнению Федорищева, выявленные при оценке деятельности клуба нарушения необходимо проверить по трем статьям УК РФ – «Злоупотребление полномочиями» (ст. 201 УК), «Нецелевое расходование бюджетных средств» (ст. 285.1 УК) и «Мошенничество» (ст. 159 УК) или «Присвоение и растрата» (ст. 160 УК).

Глава Самарской области об агенте Андрееве: «Он владеет половиной «Крыльев», извлекает прибыль – сотни миллионов рублей из бюджета региона. Передал, что никогда не приедет, но найти его несложно»

Губернатор Самарской области пригласил агента Андреева «на обсуждение накопившихся вопросов»: «В прямом эфире будет очная ставка. Самое страшное, когда замалчиваешь факты»