Сенников о желании Абаскаля возглавить сборную России: «Задач нет, а деньги платят. Идеально! Понимаю, почему тренеры так хотят вернуться в Россию. Многим тут нравилось, особенно в Москве»

Дмитрий Сенников оценил желание Гильермо Абаскаля возглавить сборную России.

«Зачем Абаскаль сборной России? Карпин отлично работает. Зачем что-то менять? Логично, что Абаскаль хочет поработать в нашей сборной. Задач нет, а деньги платят. Идеально!

Я понимаю, почему тренеры, которые раньше работали в России, так хотят сюда вернуться. Многим тут нравилось, им было здорово. Особенно в Москве», – сказал бывший защитник «Локомотива».