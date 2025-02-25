Сенников о желании Абаскаля возглавить сборную России: «Задач нет, а деньги платят. Идеально! Понимаю, почему тренеры так хотят вернуться в Россию. Многим тут нравилось, особенно в Москве»
Дмитрий Сенников оценил желание Гильермо Абаскаля возглавить сборную России.
«Зачем Абаскаль сборной России? Карпин отлично работает. Зачем что-то менять? Логично, что Абаскаль хочет поработать в нашей сборной. Задач нет, а деньги платят. Идеально!
Я понимаю, почему тренеры, которые раньше работали в России, так хотят сюда вернуться. Многим тут нравилось, им было здорово. Особенно в Москве», – сказал бывший защитник «Локомотива».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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