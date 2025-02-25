Смородская о желании Абаскаля возглавить сборную России: «Это просто цирк. Ему никто больше никогда ничего не предложит. Он провалил все там, где появлялся»

Ольга Смородская высказалась о Гильермо Абаскале.

Ранее экс-главный тренер «Спартака » выразил желание возглавить сборную России.

«Это просто цирк. Ему никто больше никогда ничего не предложит. Абаскаль провалил все там, где появлялся. В том числе в «Гранаде». Это и смешное, и глупое заявление, и в то же время каким‑то отчаянием веет.

Он думал, что после «Спартака» найдет любую работу, но надо было для этого сделать что‑то хорошее. Он ничего для этого не сделал. Он не умеет ничего», – сказала бывший президент «Локомотива» «Матч ТВ ».