Абаскаль о Промесе: «Победитель по духу, он любит футбол и «Спартак». Квинси амбициозен и ведет за собой команду»

Гильермо Абаскаль высказался о характере Квинси Промеса.

Испанский специалист работал с Промесом в «Спартаке» до марта 2024 года. Затем нидерландец находился в заключении в Дубае в ожидании решения о возможной экстрадиции по делу о контрабанде наркотиков и нападении с отягчающими обстоятельствами.

Абаскаль, пришедший в клуб в июне 2022 года, был уволен в апреле 2024-го.

– Промес недавно сказал, что очень хочет вернуться в «Спартак». За время работы в команде вы ощутили, что он является легендой клуба?

– Промес – победитель по духу, у него есть характер, который он передает всем одноклубникам.

На поле он ведет за собой команду и помогает ей, Квинси амбициозен и любит футбол и «Спартак », – сказал бывший главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль .

Абаскаль о Федуне: «Всегда помогал и облегчал мне жизнь, был готов объяснить свое видение клуба. Смена руководства была очень быстрой и неожиданной»