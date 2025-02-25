Абаскаль о Промесе: «Победитель по духу, он любит футбол и «Спартак». Квинси амбициозен и ведет за собой команду»
Испанский специалист работал с Промесом в «Спартаке» до марта 2024 года. Затем нидерландец находился в заключении в Дубае в ожидании решения о возможной экстрадиции по делу о контрабанде наркотиков и нападении с отягчающими обстоятельствами.
Абаскаль, пришедший в клуб в июне 2022 года, был уволен в апреле 2024-го.
– Промес недавно сказал, что очень хочет вернуться в «Спартак». За время работы в команде вы ощутили, что он является легендой клуба?
– Промес – победитель по духу, у него есть характер, который он передает всем одноклубникам.
На поле он ведет за собой команду и помогает ей, Квинси амбициозен и любит футбол и «Спартак», – сказал бывший главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.
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