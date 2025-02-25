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Абаскаль о Федуне: «Всегда помогал и облегчал мне жизнь, был готов объяснить свое видение клуба. Смена руководства была очень быстрой и неожиданной»

Гильермо Абаскаль высказался о своих взаимоотношениях с Леонидом Федуном.

Испанский специалист работал в «Спартаке» с июня 2022 года по апрель 2024‑го. В августе 2022 года «Лукойл» объявил о покупке 100% акций команды у Федуна.

– В этом сезоне «Спартак» потратил на трансферы рекордную сумму. Почему, когда вы были в команде, там не выделяли столько денег?

– Бюджет зависел не от меня, но я видел, что возможности сейчас значительно возросли. Так что, как я уже сказал, это должно отразиться и на практике.

– Как часто вы встречались с Леонидом Федуном во время работы в «Спартаке»? Какое впечатление он на вас произвел?

– Как вы знаете, я мало работал при Федуне. Смена руководства была очень быстрой и неожиданной. Он всегда помогал и облегчал мне жизнь. Леонид всегда был готов помочь и объяснить свое видение клуба.

– Как изменились ваши отношения с руководством после того, как Федун продал акции «Спартака»?

– «Лукойл» взял на себя руководство клубом. Менеджеры проекта всегда были очень‑очень близки со мной. Наши отношения были тесными и очень профессиональными, – сказал бывший тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

Абаскаль о Москве: «Бываю раз в 2-3 месяца, люблю прогуливаться по Красной площади и у Большого театра. Есть пробки, но со временем ко всему привыкаешь»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoГильермо Абаскаль
logoЛеонид Федун
logoСпартак
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
Лукойл
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