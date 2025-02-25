Наумов про Абаскаля в сборной России: «Понятно, почему он хочет – там хорошая зарплата. Гильермо не доказал, что он хороший тренер. Испанец немного дерганый»
Николай Наумов оценил желание Гильермо Абаскаля возглавить сборную России.
Испанский специалист заявил, что согласился бы возглавить команду, если бы такое предложение поступило.
«У Абаскаля не все получилось в «Спартаке», а в сборной России у него вообще ничего не получится.
Он не может определиться с тем, что хочет от команды. Вспомните, как Абаскаль постоянно менял состав «Спартака».
В сборной России будет такая же ситуация. Тренер сборной должен хорошо знать российский футбол, а Абаскаль не следит за всеми клубами РПЛ.
Понятно, почему он хочет в сборную России – там хорошая зарплата, РФС создаст хорошие условия. Абаскаль не доказал, что он хороший тренер. Испанец немного дерганый», – сказал бывший президент «Локомотива» Николай Наумов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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