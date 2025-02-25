Наумов про Абаскаля в сборной России: «Понятно, почему он хочет – там хорошая зарплата. Гильермо не доказал, что он хороший тренер. Испанец немного дерганый»

Николай Наумов оценил желание Гильермо Абаскаля возглавить сборную России.

Испанский специалист заявил , что согласился бы возглавить команду, если бы такое предложение поступило.

«У Абаскаля не все получилось в «Спартаке», а в сборной России у него вообще ничего не получится.

Он не может определиться с тем, что хочет от команды. Вспомните, как Абаскаль постоянно менял состав «Спартака».

В сборной России будет такая же ситуация. Тренер сборной должен хорошо знать российский футбол, а Абаскаль не следит за всеми клубами РПЛ.

Понятно, почему он хочет в сборную России – там хорошая зарплата, РФС создаст хорошие условия. Абаскаль не доказал, что он хороший тренер. Испанец немного дерганый», – сказал бывший президент «Локомотива» Николай Наумов.