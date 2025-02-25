Абаскаль о Москве: «Бываю раз в 2-3 месяца, люблю прогуливаться по Красной площади и у Большого театра. Есть пробки, но со временем ко всему привыкаешь»

Гильермо Абаскаль рассказал, что регулярно посещает Москву.

35-летний испанский тренер возглавлял «Спартак » с 2022 по 2024 год. Сейчас Абаскаль находится без работы после увольнения из «Гранады» в сентябре 2024-го.

– Где вы сами сейчас находитесь? Чем занимаетесь?

– Сейчас где-то между Италией и Португалией, путешествую по Европе. Я слежу за разными чемпионатами, а также за некоторыми футбольными талантами. С другой стороны, я работаю над собой, потому что сейчас подходящее время для размышлений и самосовершенствования.

– Как часто приезжаете в Россию?

– Не так часто, как хотелось бы. Бываю в Москве раз в два-три месяца.

– У вас есть любимые места в Москве? Где вам нравится проводить время в нашей столице?

– Обычно в Москве мне нравится гулять у водоемов, ходить в рестораны, пить кофе. В центре города мы любим прогуливаться по Красной площади, у соборов, Большого театра.

Мне нравится много мест в Москве. Сейчас, когда есть ребенок, мы больше посещаем детские площадки. Благо, Москва предоставляет невероятный выбор.

– Наверняка было что-то такое, что вам не нравилось в Москве? Многие жалуются на пробки, высокие цены, климат.

– Да, как я говорил ранее, загруженность и пробки. Однако ко всему со временем привыкаешь. Погода тоже сильно влияет на настроение, но большую часть времени я все равно проводил на базе и в офисе, – сказал Гильермо Абаскаль .

Абаскаль хотел бы возглавить сборную России. Экс-тренера «Спартака» уволили из «Гранады» в 2024-м