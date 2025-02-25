  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глушенков о словах про сборную: «Смысл фразы поменяли, сделав горячее. Приведу другой пример: сборная играла с Брунеем, «Зенит» – с «Фенербахче». Где по факту интереснее?»
92

Глушенков о словах про сборную: «Смысл фразы поменяли, сделав горячее. Приведу другой пример: сборная играла с Брунеем, «Зенит» – с «Фенербахче». Где по факту интереснее?»

Максим Глушенков прояснил свои слова про матчи сборной России.

– В какой момент ты решил открыто зарубиться с Карпиным и сборной?

– Я ни с кем не зарубался. Многим не понравились мои слова о том, что мне интереснее тренироваться в «Зените», чем ездить в сборную. Но смысл этой фразы полностью поменяли, сделав ее горячее. Я могу привести другой пример, с которым точно все согласятся.

– Давай.

– Когда сборная играла с Брунеем, «Зенит» поехал в Турцию играть с «Фенербахче». Где по факту будет интереснее?

– Ответ очевиден.

– Ну вот и все, вопрос закрыт. Это сухое спортивное сравнение, – сказал полузащитник «Зенита». 

Сборная России была отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА весной 2022 года. Команда под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
logoМаксим Глушенков
logoсборная Брунея
товарищеские матчи (клубы)
logoСборная России по футболу
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
товарищеские матчи (сборные)
logoФенербахче
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Аморим о сокращениях в «МЮ»: «Это во многом связано из-за отсутствия успехов у команды. Мы – двигатель клуба. Должны понять, как дошли до этой ситуации»
12 минуты назад
Мостовой об уходе Карпина: «Он подставил «Ростов». Смысл был соглашаться на сборную и через 2,5 года уйти из клуба? Для чего? Чтобы сосредоточиться на матчах с Таиландом, Монголией, Кореей?»
1110 минут назад
Микель Артета: «Только через мой труп «Арсенал» перестанет думать о борьбе за титул АПЛ. Мы сделаем все возможное, чтобы исправить положение»
1520 минут назад
Радимову предлагали возглавить «Ростов» зимой. Экс-хавбек «Зенита» отказался по личным причинам (Иван Карпов)
1121 минуту назад
Джонатан Альба возглавил «Ростов». Испанец входил в штаб Карпина с 2018 года
2939 минут назад
Карпин об уходе из «Ростова»: «Мне необходимо полностью посвятить себя главной команде страны – сборной России. Хочу принести извинения тем, чьи надежды и ожидания я не оправдал»
10551 минуту назад
«Ростов» объявил об уходе Карпина: «Непростое решение продиктовано необходимостью максимально сосредоточиться на работе в сборной России»
186сегодня, 13:02
Игры и тесты про спорт – теперь в отдельном разделе на Спортсе’‘. Заходите и залипайте!
сегодня, 13:00
Лахиялов о «Спартаке» и «Зените»: «РФС должен иметь право вето на трансферы – трата 12 млрд рублей двумя клубами нецелесообразна в нынешнее время. Надеюсь, «Краснодар» станет чемпионом»
48сегодня, 12:59
Анчелотти о «Реале»: «Учитывая абсурдный календарь, наши дела идут очень хорошо. За 50 дней мы сыграли 17 матчей – невероятно, нам нужен отдых»
19сегодня, 12:54
Ко всем новостям
Последние новости
Губерниев об уходе Карпина из «Ростова»: «Косвенный признак, что мы вернемся в ближайшее время. Если большие стороны сейчас договорятся по мирным соглашениям, то вернемся в течение недели»
1 минуту назад
«Зенит» принимает ЦСКА. Петербуржцы, приходите на первый домашний матч 2025 года!
3 минуты назадРеклама
Слот о Салахе: «Если «Ливерпуль» что-то выиграет, его шансы на «Золотой мяч» сильно вырастут. Он должен показывать тот же уровень, что и последние 7-8 месяцев»
534 минуты назад
Карпин покидает пост тренера «Ростова». Договор расторгнут по соглашению сторон («РБ Спорт»)
20сегодня, 13:01
Канищев о «Зените»: «У легионеров одна мотивация – деньги. Говорить, что мотивация иностранцев – в год столетия «Зенита» осчастливить Ленинград очередным чемпионством, не совсем правильно»
10сегодня, 12:39
Вальверде не сыграет с «Сосьедадом» из-за проблем с бедром. Мбаппе не тренировался с командой сегодня
2сегодня, 11:44
Акинфеев о новой базе ЦСКА: «Макет сделан по европейским стандартам. Совершенная инфраструктура, елки, пляж. Наверное, половина команды будет оставаться, чтобы позагорать»
11сегодня, 11:16
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Холуд», «Аль-Наср» Роналду сыграет в гостях с «Аль-Вахдой»
2сегодня, 11:14
«Сегодня 26 лет нашим вратарям!» «ПСЖ» поздравил Сафонова и Доннарумму с днем рождения
7сегодня, 10:49
Ван Дейк об остатке сезона: «Если «Ливерпуль» сделает «Энфилд» пугающим для соперника, это поможет и команде, и болельщикам. Большую часть чемпионата нам это удавалось»
3сегодня, 10:39