Глушенков о словах про сборную: «Смысл фразы поменяли, сделав горячее. Приведу другой пример: сборная играла с Брунеем, «Зенит» – с «Фенербахче». Где по факту интереснее?»
Максим Глушенков прояснил свои слова про матчи сборной России.
– В какой момент ты решил открыто зарубиться с Карпиным и сборной?
– Я ни с кем не зарубался. Многим не понравились мои слова о том, что мне интереснее тренироваться в «Зените», чем ездить в сборную. Но смысл этой фразы полностью поменяли, сделав ее горячее. Я могу привести другой пример, с которым точно все согласятся.
– Давай.
– Когда сборная играла с Брунеем, «Зенит» поехал в Турцию играть с «Фенербахче». Где по факту будет интереснее?
– Ответ очевиден.
– Ну вот и все, вопрос закрыт. Это сухое спортивное сравнение, – сказал полузащитник «Зенита».
Сборная России была отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА весной 2022 года. Команда под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
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