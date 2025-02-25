Глушенков о словах про сборную: «Смысл фразы поменяли, сделав горячее. Приведу другой пример: сборная играла с Брунеем, «Зенит» – с «Фенербахче». Где по факту интереснее?»

Максим Глушенков прояснил свои слова про матчи сборной России.

– В какой момент ты решил открыто зарубиться с Карпиным и сборной?

– Я ни с кем не зарубался. Многим не понравились мои слова о том, что мне интереснее тренироваться в «Зените» , чем ездить в сборную. Но смысл этой фразы полностью поменяли, сделав ее горячее. Я могу привести другой пример, с которым точно все согласятся.

– Давай.

– Когда сборная играла с Брунеем, «Зенит» поехал в Турцию играть с «Фенербахче ». Где по факту будет интереснее?

– Ответ очевиден.

– Ну вот и все, вопрос закрыт. Это сухое спортивное сравнение, – сказал полузащитник «Зенита».

Сборная России была отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА весной 2022 года. Команда под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи.