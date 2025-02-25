  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Максим Глушенков: «Овечкин недавно тоже сказал, что любит пиво. Какие вопросы? Ни я, ни он не заставляем никого пить вместе с нами»
37

Максим Глушенков: «Овечкин недавно тоже сказал, что любит пиво. Какие вопросы? Ни я, ни он не заставляем никого пить вместе с нами»

Максим Глушенков прокомментировал свои слова о пиве после матчей.

Ранее Глушенков признался, что предпочитает пить пиво после матчей, а не колу: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»

– Как будто бы спортсмен твоего уровня должен внимательней подбирать слова – ты же пример для многих молодых футбиков.

– Овечкин недавно на подкасте у Амирана тоже сказал, что любит пиво. Какие вопросы?

Ни я, ни Овечкин не заставляем никого пить вместе с нами. Мы просто высказали свою точку зрения, – сказал полузащитник «Зенита» Максим Глушенков.

Александр Овечкин: «Люблю пиво, в основном светлое, оно расслабляет, снимает напряжение, две-три баночки после игры – полезно. Не представляю себя непьющим человеком»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
logoАлександр Овечкин
алкоголь и спорт
logoМаксим Глушенков
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoНХЛ
logoВашингтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Уилсон об Овечкине: «Забивает 1-2 гола и сразу спрашивает, когда снова сможет выйти. Другой бы подумал: «Окей, у меня был хороший вечер»
5вчера, 21:16
Агент Овечкина о хет-трике: «В игре с «Питтсбургом» не везло, с «Эдмонтоном» удача вернула должок. Саша набрался эмоций, отдых в Майами дает о себе знать»
3вчера, 20:51
Мостовой про Овечкина: «Кто-то стабильно выходит на лед, при этом даже 20 голов не закинул, а у Александра почти 30. Человеку почти 40 лет, обалдеть вообще!»
16вчера, 19:57
Главные новости
Губерниев о Скворцове: «Хочется, чтобы он внимательнее относился к здоровью. Как говорила Екатерина Великая, монарх должен быть деспотом по отношению к себе»
4 минуты назад
КХЛ. «Салават» принимает «Ладу», «Локомотив» сыграет с «Динамо», «Торпедо» – с ЦСКА, СКА против «Спартака»
6513 минут назадLive
Кузнецов об Овечкине: «Хотелось бы, чтобы он забил 1000 голов в НХЛ. Надеюсь, в этом сезоне побьет рекорд Гретцки»
22 минуты назад
Ротенберг о финале ОИ-2018: «Поступил важный звонок из Москвы, мне сказали: как можно проигрывать немцам? Это был самый жесткий разговор в моей жизни. В тот момент забил Гусев»
5429 минут назад
37-летний Жарков продлил контракт с «Трактором» на год. Зарплата – 25 млн рублей за сезон (Metaratings)
44 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Калгари», «Тампа» против «Эдмонтона», «Филадельфия» встретится с «Питтсбургом», «Коламбус» – с «Далласом»
1359 минут назад
Ротенберг о допуске России на ОИ-2026: «Шансы очень хорошие. Сила – в правде. Давайте понаблюдаем за тем, о чем договорятся руководители стран»
15сегодня, 12:54
Мэттью и Брэди Ткачаки, Мэттьюс, Айкел, Макэвой, Хеллибак – в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic
7сегодня, 12:45
Фетисов об опросе Mediascope: «У футболистов пустые трибуны. Президент России играет в хоккей, это самый популярный вид спорта»
48сегодня, 12:20
Макдэвид, Маккиннон, Пойнт, Бедард, Марнер, Макар – в составе Канады на ОИ-2030 по версии The Athletic
11сегодня, 11:54
Ко всем новостям
Последние новости
Кузнецов о Турнире четырех наций без России: «Такие реалии. Нам приходится только биться, терпеть, ждать и надеяться на лучшее»
сегодня, 12:59
Бурмистров о Турнире четырех наций: «Топ! Но не хватало нашей сборной. Хотелось, чтобы было пять наций с Россией. Или любую команду, кроме США и Канады, убирай и наших запускай»
2сегодня, 12:30
Наиль Якупов: «Ги Буше учит русский язык. На собраниях выдает русские слова. И не просто «да» или «нет», а сложные: «выносливость», «изнеможение»
3сегодня, 11:59
Скворцов прокомментирует матч «Автомобилист» – «Ак Барс»: «Волнуюсь. Здорово вернуться к работе. Спасибо всем за поддержку, извините, что напугал»
1сегодня, 11:11
«Салават» объявил о 2-летнем контракте с Ливо
3сегодня, 10:08
Пашков о «Торпедо»: «С уважением отношусь к Ларионову, поэтому позволяю себе его покритиковать, посоветовать поступиться принципами. Ему пока не удается сделать клуб более взрослым»
3сегодня, 08:58
Зайцев о «Спартаке»: «В плей-офф не будет такого, что матч начался, а мы уже шашки наголо вперед побежали. Будет равномерная игра: креатив в атаке и созидание в обороне»
1сегодня, 07:59
Пашков о «Локомотиве»: «Не могу назвать стиль клуба атакующим или суперзрелищным. Но это дело вкуса. Самый главный эффект – на табло»
2сегодня, 07:18
Алексей Сопин: «Есть 2-3 серьезных предложения, рассматриваю их. Ближе к концу сезона определюсь с новым местом работы»
1сегодня, 06:59
Агент Алексея Заварухина о переговорах с «Амуром»: «Не могу ничего сказать – ни подтвердить, ни опровергнуть. Думаю, на днях там будет что-то новое»
сегодня, 06:54