Максим Глушенков: «Овечкин недавно тоже сказал, что любит пиво. Какие вопросы? Ни я, ни он не заставляем никого пить вместе с нами»
Максим Глушенков прокомментировал свои слова о пиве после матчей.
Ранее Глушенков признался, что предпочитает пить пиво после матчей, а не колу: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?»
– Как будто бы спортсмен твоего уровня должен внимательней подбирать слова – ты же пример для многих молодых футбиков.
– Овечкин недавно на подкасте у Амирана тоже сказал, что любит пиво. Какие вопросы?
Ни я, ни Овечкин не заставляем никого пить вместе с нами. Мы просто высказали свою точку зрения, – сказал полузащитник «Зенита» Максим Глушенков.
Александр Овечкин: «Люблю пиво, в основном светлое, оно расслабляет, снимает напряжение, две-три баночки после игры – полезно. Не представляю себя непьющим человеком»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
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