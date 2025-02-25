Глушенков о покупке собаки за 150 тысяч рублей: «Почему у меня не может быть собаки, которую я могу себе позволить? Людей злит то, что преподносят через СМИ, а не как есть на самом деле»
В текущем сезоне Мир РПЛ хавбек «Зенита» провел 10 матчей, забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.
– Твоя точка зрения и твои слова вообще часто триггерят народ. Ты это специально?
– Ты про что?
– Ну, например, в том же интервью, где ты сказал про пиво, ты рассказал, что купил собаку за 150 тысяч?
– И?
– Уверен, что у большинства россиян зарплаты меньше 100 тысяч – футболист, рассказывающий про собаку за 150к, явно будет их злить.
– Окей, но я-то тут при чем? Я говорю как есть. Почему у меня не может быть собаки, которую я могу себе позволить? Мне кажется, людей больше злит то, что преподносят через СМИ, а не то, как есть на самом деле.
Если кого-то смущает, что кто-то купил собаку за 150 тысяч, почему не смущает, что такие собаки в принципе продаются за такую цену?
– Зачем рассказывать про собаку за 150 тысяч так открыто?
– Потому что меня спросили, я честный человек – ответил, – сказал Максим Глушенков.
Глушенков о собаке мальтипу: «Мне за 150 000 рублей из Калининграда привезли, в Москве 250-300 тысяч стоила бы. А есть совсем маленькие – за миллион, в карман можно положить»
Максим Глушенков: «Овечкин недавно тоже сказал, что любит пиво. Какие вопросы? Ни я, ни он не заставляем никого пить вместе с нами»
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