Глушенков о покупке собаки за 150 тысяч рублей: «Почему у меня не может быть собаки, которую я могу себе позволить? Людей злит то, что преподносят через СМИ, а не как есть на самом деле»

Максим Глушенков прокомментировал покупку собаки за 150 тысяч рублей.

В текущем сезоне Мир РПЛ хавбек «Зенита » провел 10 матчей, забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

– Твоя точка зрения и твои слова вообще часто триггерят народ. Ты это специально?

– Ты про что?

– Ну, например, в том же интервью, где ты сказал про пиво, ты рассказал, что купил собаку за 150 тысяч?

– И?

– Уверен, что у большинства россиян зарплаты меньше 100 тысяч – футболист, рассказывающий про собаку за 150к, явно будет их злить.

– Окей, но я-то тут при чем? Я говорю как есть. Почему у меня не может быть собаки, которую я могу себе позволить? Мне кажется, людей больше злит то, что преподносят через СМИ, а не то, как есть на самом деле.

Если кого-то смущает, что кто-то купил собаку за 150 тысяч, почему не смущает, что такие собаки в принципе продаются за такую цену?

– Зачем рассказывать про собаку за 150 тысяч так открыто?

– Потому что меня спросили, я честный человек – ответил, – сказал Максим Глушенков .

Глушенков о собаке мальтипу: «Мне за 150 000 рублей из Калининграда привезли, в Москве 250-300 тысяч стоила бы. А есть совсем маленькие – за миллион, в карман можно положить»

Максим Глушенков: «Овечкин недавно тоже сказал, что любит пиво. Какие вопросы? Ни я, ни он не заставляем никого пить вместе с нами»