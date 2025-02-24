Энрике о Винисиусе: «Все бразильцы были огорчены, что он не получил «Золотой мяч», он этого заслуживал. Мне льстят сравнения с Вини, это игрок высокого уровня»

Луис Энрике Андре считает, что Винисиус Жуниор должен выиграть «Золотой мяч».

– Ты знаком с Винисиусом, играл с ним в сборной. Как отреагировал, когда узнал, что он не выиграл «Золотой мяч»?

– Все бразильцы были огорчены тем, что Винисиус не получил «Золотой мяч», потому что он этого заслуживал, так как провел невероятный сезон в «Реале ». Всем нам было очень грустно – мы были уверены, что он выиграет.

Но мы не можем контролировать то, что происходит. Я не сомневаюсь, что он выиграет приз в следующий раз.

– Когда ты начинал карьеру, тебя в Бразилии называли «новым Винисиусом», хотя вы играете на разных флангах. Что для тебя означает это сравнение?

– Мне очень льстят сравнения с Винисиусом, потому что он очень много играет и имеет большой потенциал.

Поэтому, когда меня впервые сравнили с Винисиусом, я был очень рад, потому что он игрок высокого уровня, он много работает и стремится быть лучшим, – сказал полузащитник «Зенита ».