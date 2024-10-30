«Винисиус бы победил, выиграй он Кубок Америки. Родри – футболист, которого нужно оценивать все 90 минут, детали ставят его выше». Польский журналист Иваньски о «Золотом мяче»

Польский журналист объяснил свой выбор в голосовании «Золотого мяча».

Мачей Иваньски поставил Родри на первое место в списке лучших футболистов сезона, Винисиуса Жуниора – на второе, Джуда Беллингема – на третье.

«Нужно понимать, что в голосовании за «Золотой мяч » нужно не выбрать «десятку лучших», а найти того, кто может победить. По итогам прошлого сезона все просто. Я знал, что победит Винисиус или Родри. В тройку я также включил Джуда Беллингема.

Детали определили мой выбор в пользу Родри. Он был лучшим игроком и победителем Евро-2024 . Винисиусу не хватило триумфа в континентальном турнире – на мой взгляд, он победил бы, если бы выиграл Кубок Америки .

Другое дело, когда речь заходит о поведении. Действительно, в сегодняшнем футболе трудно найти игрока без соцсетей, который получил образование, зная, что футбол не обязательно должен быть единственным путем в жизни, который скромен и не поражает воображение публики.

Родри – футболист, которого нужно оценивать, наблюдая за игрой все 90 минут. Он не звезда современности, где молодые зрители смотрят только нарезки лучших моментов, а затем восхищаются зрелищными действиями, голами и дриблингом Винисиуса. Класс, который говорит за Родри, заставил меня поставить его чуть выше», – сказал Иваньски.