Перес о «Золотом мяче»: «Родри – великий футболист, заслужил награду, но не в этом году. По любым критериям должен был победить игрок «Реала» – Винисиус, Карвахаль, Беллингем»

Флорентино Перес считает, что «Золотой мяч» должен был получить игрок «Реала».

«Что касается «Золотого мяча», то УЕФА впервые в истории принял участие в организации этого трофея.

Ладно. Прежде всего, я хочу, чтобы все поняли, что Родри – великий футболист родом из Мадрида. Поймите, что я не имею ничего против него.

Процитирую редакционную статью Tuttosport: «Родри заслужил «Золотой мяч », но не этот. В прошлом году «Сити » выиграл требл, и он забил гол [в финале Лиги чемпионов ], но даже не поднялся на подиум. Они хотели наверстать упущенное в этом году». Я согласен с этим.

Поясню, что мы очень любим Родри , он заслужил награду. Но не в этом году.

Ее по любым критериям должен был получить игрок «Реала». Все говорили о Винисиусе , но его мог получить наш капитан Карвахаль . Или даже Беллингем . Это очень трудно объяснить», – сказал президент «Реала», выступая на Генеральной ассамблее клуба.