Перес о «Золотом мяче»: «Родри – великий футболист, заслужил награду, но не в этом году. По любым критериям должен был победить игрок «Реала» – Винисиус, Карвахаль, Беллингем»
«Что касается «Золотого мяча», то УЕФА впервые в истории принял участие в организации этого трофея.
Ладно. Прежде всего, я хочу, чтобы все поняли, что Родри – великий футболист родом из Мадрида. Поймите, что я не имею ничего против него.
Процитирую редакционную статью Tuttosport: «Родри заслужил «Золотой мяч», но не этот. В прошлом году «Сити» выиграл требл, и он забил гол [в финале Лиги чемпионов], но даже не поднялся на подиум. Они хотели наверстать упущенное в этом году». Я согласен с этим.
Поясню, что мы очень любим Родри, он заслужил награду. Но не в этом году.
Ее по любым критериям должен был получить игрок «Реала». Все говорили о Винисиусе, но его мог получить наш капитан Карвахаль. Или даже Беллингем. Это очень трудно объяснить», – сказал президент «Реала», выступая на Генеральной ассамблее клуба.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий