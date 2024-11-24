  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Перес о «Золотом мяче»: «Родри – великий футболист, заслужил награду, но не в этом году. По любым критериям должен был победить игрок «Реала» – Винисиус, Карвахаль, Беллингем»
51

Перес о «Золотом мяче»: «Родри – великий футболист, заслужил награду, но не в этом году. По любым критериям должен был победить игрок «Реала» – Винисиус, Карвахаль, Беллингем»

Флорентино Перес считает, что «Золотой мяч» должен был получить игрок «Реала».

«Что касается «Золотого мяча», то УЕФА впервые в истории принял участие в организации этого трофея.

Ладно. Прежде всего, я хочу, чтобы все поняли, что Родри – великий футболист родом из Мадрида. Поймите, что я не имею ничего против него.

Процитирую редакционную статью Tuttosport: «Родри заслужил «Золотой мяч», но не этот. В прошлом году «Сити» выиграл требл, и он забил гол [в финале Лиги чемпионов], но даже не поднялся на подиум. Они хотели наверстать упущенное в этом году». Я согласен с этим.

Поясню, что мы очень любим Родри, он заслужил награду. Но не в этом году.

Ее по любым критериям должен был получить игрок «Реала». Все говорили о Винисиусе, но его мог получить наш капитан Карвахаль. Или даже Беллингем. Это очень трудно объяснить», – сказал президент «Реала», выступая на Генеральной ассамблее клуба.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoФлорентино Перес
logoЗолотой мяч
logoРеал Мадрид
logoРодри
logoДжуд Беллингем
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
logoДаниэль Карвахаль
logoУЕФА
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Испании по футболу
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Перес о «Золотом мяче»: «УЕФА изменил систему, голосовать должны признанные люди. Без Намибии, Уганды, Албании и Финляндии победил бы Винисиус – спасибо финну, что ушел из жюри»
3316 минут назад
Мостовой о Станковиче: «Спартак» с ним будет бороться за медали – это футбольный человек. Еще недавно все им были недовольны, а сейчас восхищаются игрой»
630 минут назад
Перес о Винисиусе: «Он лучший игрок в мире для «Реала» и большинства болельщиков. Клуб и фанаты гордятся им и всем, что ему пришлось пережить, во многом несправедливо»
3041 минуту назад
Лапочкин о пенальти в ворота «Краснодара»: «Абсолютно верный. Фернандес идет шипами в мяч, но Оласа чуть в стороне, форвард может так играть. Потом Оласа бьет по ноге – это опасная игра»
1347 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Рому», «Фиорентина» в гостях у «Комо», «Лацио» – «Болонья»
7559 минут назадLive
Орлов о покере Угальде в дерби: «Ему, возможно, немного повезло. Но 4 мяча и голевая в одной встрече – это дорогого стоит! Рад за него, хорошее приобретение «Спартака»
30сегодня, 11:07
Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Факела», «Крылья» играют с «Ахматом», «Пари НН» против «Динамо» Махачкала
1967сегодня, 11:02Live
Флаг Люксембурга, значок «Барсы», конь – сумку какого футболиста РПЛ мы загадали?
сегодня, 11:00Спецпроект
Экс-судья Бурруль о возможном пенальти в ворота «Барсы» за фол на Аспасе: «Форвард «Сельты» падает, заметив касание Мартина. Он не владел мячом – достаточно, чтобы не дать 11-метровый»
6сегодня, 11:00Фото
Кунде об ошибке с «Сельтой»: «Ничья отчасти по моей вине, но это урок для всех – мы полагали, что все легко. Теперь пора показать, команда мы или нет»
30сегодня, 10:36
Ко всем новостям
Последние новости
«Крылья Советов» – «Ахмат». 1:1 – Самородов забил, обыграв троих, Ороз сравнял дальним ударом в девятку. Онлайн-трансляция
3514 минут назадLive
Мирзов о задержке зарплат в «Химках»: «Моя капает на карту вовремя. Приходит сумма, которая обговаривалась по контракту – ни меньше, ни больше»
218 минут назад
Первая лига. «Торпедо» в гостях победило «Сокол», «Ротор» принимает «Нефтехимик»
2329 минут назадLive
Экс-директор «Чертаново» Ларин интересен двум московским клубам и одному зарубежному. Он неофициально работает в «Крыльях» советником по молодежному футболу (Иван Карпов)
330 минут назад
Миранчук сыграет за «Атланту» с «Орландо» в Кубке МЛС: «Алексей в отличной форме, несмотря на долгий перелет. Он полностью готов»
7сегодня, 11:12
LEON Вторая лига А. Стыковые матчи. «Динамо» Брянск и «Иртыш» играют в ответном матче после 0:0 в первой игре
1сегодня, 11:00Live
Баринов о реакции на 2:5 от «Спартака»: «Локо» должен обыграть «Динамо» и пройти дальше в Кубке. Самый важный матч в этом году»
9сегодня, 10:52
«Бавария» выиграет чемпионат с двузначным отрывом в очках». Маттеус согласился с Хенессом по поводу титула клуба
4сегодня, 09:34
Пети о «Челси»: «Будут большой угрозой в гонке за титул, если продолжат в том же духе до января. Они третьи, хотя провели очень сложные игры в начале сезона, начиная с «Сити»
11сегодня, 09:11
Команда Зинченко по CS вышла на ЧМ. Это первый случай в истории, где на ЧМ по CS сыграет полностью украинский ростер
2сегодня, 09:07Киберспорт