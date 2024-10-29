Марта о «Золотом мяче»: «Весь год ждала, что Винисиуса признают лучшим игроком современности. Что это за награда?»

Бразильская футболистка Марта возмущена итогами голосования за «Золотой мяч».

На вчерашней церемонии в Париже награду лучшему футболисту года получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Вторым стал вингер «Реала » Винисиус Жуниор .

За несколько часов до начала церемонии, после появления информации о том, что «Золотой мяч» достанется Родри , а не Винисиусу, Марта записала сторис с эмоциональной реакцией на итоги голосования.

«Я ждала целый год, чтобы увидеть, как Винисиус будет заслуженно признан лучшим игроком современности. И вот теперь говорят, что ему не вручат «Золотой мяч». Что это за «Золотой мяч»? Нет!» – сказала футболистка сборной Бразилии .