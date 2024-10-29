Марта о «Золотом мяче»: «Весь год ждала, что Винисиуса признают лучшим игроком современности. Что это за награда?»
Бразильская футболистка Марта возмущена итогами голосования за «Золотой мяч».
На вчерашней церемонии в Париже награду лучшему футболисту года получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Вторым стал вингер «Реала» Винисиус Жуниор.
За несколько часов до начала церемонии, после появления информации о том, что «Золотой мяч» достанется Родри, а не Винисиусу, Марта записала сторис с эмоциональной реакцией на итоги голосования.
«Я ждала целый год, чтобы увидеть, как Винисиус будет заслуженно признан лучшим игроком современности. И вот теперь говорят, что ему не вручат «Золотой мяч». Что это за «Золотой мяч»? Нет!» – сказала футболистка сборной Бразилии.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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