Тренер сборной Бразилии о «Золотом мяче»: «Винисиус должен был получить иное внимание – это несправедливость. Признание и уважение народа – величайшая награда для футболиста»

Доривал Жуниор назвал несправедливостью неполучение Винисиусом «Золотого мяча».

Вингер «Реала » занял вторую позиции в голосовании, а награду выиграл Родри из «Манчестер Сити».

«По моему мнению, это несправедливая ситуация, особенно потому, что это индивидуальная награда.

Ничего не имею против того, кто получил приз. Как раз наоборот – это признание одного из величайших игроков испанского футбола.

Но Винисиус за проделанную им работу должен был получить иное внимание.

Впрочем, величайшей наградой, которую получил Винисиус, стало признание и уважение его народа.

Подавляющее большинство бразильского народа осознало несправедливость, которая была допущена по отношению к футболисту, который мог бы заслуженно получить награду», – сказал главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор.