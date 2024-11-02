Тренер сборной Бразилии о «Золотом мяче»: «Винисиус должен был получить иное внимание – это несправедливость. Признание и уважение народа – величайшая награда для футболиста»
Доривал Жуниор назвал несправедливостью неполучение Винисиусом «Золотого мяча».
Вингер «Реала» занял вторую позиции в голосовании, а награду выиграл Родри из «Манчестер Сити».
«По моему мнению, это несправедливая ситуация, особенно потому, что это индивидуальная награда.
Ничего не имею против того, кто получил приз. Как раз наоборот – это признание одного из величайших игроков испанского футбола.
Но Винисиус за проделанную им работу должен был получить иное внимание.
Впрочем, величайшей наградой, которую получил Винисиус, стало признание и уважение его народа.
Подавляющее большинство бразильского народа осознало несправедливость, которая была допущена по отношению к футболисту, который мог бы заслуженно получить награду», – сказал главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal.com
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