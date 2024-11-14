Тренер Бразилии о «Золотом мяче»: «Родри заслужил победу, но лучшим в прошлом сезоне был Винисиус. Уважение бразильского народа – самая большая награда»

Тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор высказался о результатах «Золотого мяча».

«Честно говоря, Родри заслужил победу. Он отличный игрок. Но я считаю, что жюри допустило ошибку. Если говорить об индивидуальных наградах, то лучшим игроком прошлого сезона стал Винисиус .

Самой большой наградой было то, что он заслужил уважение бразильского народа. Мы все понимали, он был самым смертоносным игроком, учитывая, чего он достиг. Он это заслужил.

Думаю, что он продолжит борьбу. Он постоянно изобретает себя заново. Он многое пережил в своей карьере и не потерял желания быть звездой.

Возможно, его величайшее достижение – это коллективное достижение, которого все мы поможем ему добиться спустя время», – сказал главный тренер сборной Бразилии .