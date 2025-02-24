  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Де Дзерби о 0:3 с «Осером»: «После «Марселя» я больше никогда не буду тренировать во Франции. Если французы довольны таким судейством, пускай»
3

Де Дзерби о 0:3 с «Осером»: «После «Марселя» я больше никогда не буду тренировать во Франции. Если французы довольны таким судейством, пускай»

Роберто Де Дзерби заявил, что больше не будет работать во Франции.

Главный тренер «Марселя» остался недоволен судейством в проигранном матче 23-го тура Лиги 1 против «Осера» (0:3). На 63-й минуте был удален защитник «Марселя» Дерек Корнелиус.

«Надеюсь, что красную карточку Корнелиуса не увидят за пределами Франции, потому что она дает плохое представление о французском футболе. Должен сказать, что судья [Жереми Стина] влиял на ход матча своими решениями. Он явно был неспокоен. У нас был явный и очевидный пенальти, который нам не дали.

Удаление Корнелиуса – это скандал. Не думаю, что мои жалобы несправедливы. Судья не был на высоте. Может быть, в прошлом были какие-то дискуссии, которые повлияли на его решения в этом матче.

После «Марселя» я больше никогда не буду тренировать во Франции. Если французы довольны таким судейством, пускай... Но сегодня было скандальное судейство», – сказал Де Дзерби в эфире Téléfoot.

Контракт итальянца с «Марселем» рассчитан до 2027 года.

«Это коррупция, скандал! Если завтра организуют Суперлигу, я буду там, а не в этой дерьмовой лиге!» Президент «Марселя» после удаления Корнелиуса в матче с «Осером»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
logoРоберто Де Дзерби
Жереми Стина
logoсудьи
logoМарсель
logoДерек Корнелиус
logoОсер
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Де Дзерби о Гринвуде: «Меня раздражает, когда он идет подавать угловые. Он мог бы стать специалистом по ним, но сосредоточен на воротах»
38 февраля, 14:21
Главные новости
«Реал» недоволен отменой дисквалификации Антони. As привела слова источника в клубе: «Нам объявили войну, атакуют с суши, моря и воздуха. Это охота за всем, что пахнет «Мадридом»
3617 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Тоттенхэма», «МЮ» примет «Ипсвич», «Арсенал» сыграет с «Ноттингем Форест», «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом»
5237 минут назад
Кубок Испании. 1/2 финала. «Реал» в гостях у «Сосьедада» Захаряна
11839 минут назад
Как понять роман «Великий Гэтсби» через спорт в сюжете
40 минут назадСпецпроект
Генич считает, что «Зенит» выиграет РПЛ: «Краснодару» не хватает чего-то чемпионского. А «Спартак» остается «Спартаком»
1542 минуты назад
Каррагер считает «Реал» фаворитом ЛЧ: «Обычно после Рождества он набирает обороты. Мбаппе и Винисиус входят в тройку или четверку лучших игроков мира, Европа должна очень их бояться»
1353 минуты назад
Судьей матча «Зенит» – ЦСКА назначен Иванов («РБ Спорт»)
14сегодня, 12:34
«Милан» и Пулишич подпишут контракт до 2028 года, возможна опция продления до 2029-го. Вингеру повысят зарплату до 5 млн евро
1сегодня, 12:22
Роналду дал пробить заработанный им пенальти Мане, который не забивал 9 матчей. Португалец призывал фанатов поддержать Садьо
59сегодня, 12:01
Вигман о женской сборной Испании после приговора Рубиалесу: «Они такие храбрые. Мы должны сообщать всему миру, что солидарны с их борьбой за перемены»
14сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Бабаев об интересе «Спартака» к Мусаеву: «Если бы ЦСКА предложили миллиард евро, мы бы задумались, наверное. Не готов говорить, что он не продается ни за какие деньги»
22 минуты назад
Кубок Франции. 1/4 финала. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Бриошеном», Спортс’’ покажет матч совместно с телеканалом «Старт»
16 минут назад
Президент и тренер «Бриошена» о матче с «ПСЖ»: «Шанс красиво представить бретонский футбол против лучшего клуба страны. Мы уже совершили четыре подвига»
10 минут назад
Денисов о конфликте с Тюкавиным: «Мы профессионалы, не должны говорить друг о друге в плохом ключе. Тем более оба россияне. Если человеческие отношения идут не в то русло, это его дело»
210 минут назад
Адвокат Нигматуллина о суде по разделу имущества: «Елена отказывается от мирового соглашения. Она затягивает процесс. Решение будет в пользу Руслана, уверены»
123 минуты назад
«Тем приятнее будет выйти и обыграть их». Сердеров о том, что «Спартак» потратил зимой больше, чем стоит «Динамо» Махачкала
145 минут назад
Сергей Семак: «Спартак» хорошо провел трансферную кампанию, прилично усилился. «Краснодару», возможно, и не нужно усиление»
254 минуты назад
Шри-Ланка готова сыграть с Россией: «Матч в этом году возможен. Российская сборная находится в рейтинге сильнейших команд мира, и мы будем ждать предложения»
4сегодня, 12:36
Хенесс об ЛЧ: «Я не надеялся выйти в финал, но в воскресенье увидел «Баварию», способную победить любую команду. Финал на нашем стадионе – мечта, но пока высокомерно говорить о титуле»
6сегодня, 12:27
Кавазашвили о матче России и США: «Это был бы мощный толчок для восстановления наших прав. Изменились бы поступки МОК, решения ФИФА и УЕФА»
5сегодня, 12:12