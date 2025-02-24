Де Дзерби о 0:3 с «Осером»: «После «Марселя» я больше никогда не буду тренировать во Франции. Если французы довольны таким судейством, пускай»

Роберто Де Дзерби заявил, что больше не будет работать во Франции.

Главный тренер «Марселя» остался недоволен судейством в проигранном матче 23-го тура Лиги 1 против «Осера » (0:3). На 63-й минуте был удален защитник «Марселя» Дерек Корнелиус .

«Надеюсь, что красную карточку Корнелиуса не увидят за пределами Франции, потому что она дает плохое представление о французском футболе. Должен сказать, что судья [Жереми Стина] влиял на ход матча своими решениями. Он явно был неспокоен. У нас был явный и очевидный пенальти, который нам не дали.

Удаление Корнелиуса – это скандал. Не думаю, что мои жалобы несправедливы. Судья не был на высоте. Может быть, в прошлом были какие-то дискуссии, которые повлияли на его решения в этом матче.

После «Марселя » я больше никогда не буду тренировать во Франции. Если французы довольны таким судейством, пускай... Но сегодня было скандальное судейство», – сказал Де Дзерби в эфире Téléfoot.

Контракт итальянца с «Марселем» рассчитан до 2027 года.

«Это коррупция, скандал! Если завтра организуют Суперлигу, я буду там, а не в этой дерьмовой лиге!» Президент «Марселя» после удаления Корнелиуса в матче с «Осером»