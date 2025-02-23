Чеферин о правом популизме: «Их риторика примитивна и ясна любому: мигранты забирают ваши работы, ЛГБТ* погубит детей... Они выглядят революционерами на фоне мэйнстримных политиков»

Александер Чеферин высказался про правый популизм на Западе.

– С одной стороны, существуют правые популисты с простой риторикой: мигранты забирают ваши работы и совершают преступления, ЛГБТ*-пропаганда приведет к исчезновению семей, они погубят ваших детей и так далее. Это настолько примитивная популистская риторика, что она ясна любому.

С другой стороны, почти все западные мэйнстримные политики (это не левые и не правые) и большая часть мэйнстримных медиа обращаются к людям с интеллектуальной и высокомерной высоты.

– Поясните, пожалуйста.

– Они не советуют людям говорить об этом, задумываться о том, что мигранты, конечно, совершают преступления, но их наказывают, как и всех остальных... Никто не разговаривает с людьми, мэйнстрим просто говорит: «Не смейте это обсуждать или спорить с нами». Никто больше не может говорить то, что думает, за исключением стендап-комиков.

Вот почему некоторые считают, что правые популисты – революционеры по сравнению с мэйнстримным подходом. Но это не так. Мэйнстримным политикам стоит спросить себя, что они сделали не так, чтобы все это случилось. Больше нельзя заявлять людям, что они не могут говорить об этом, – сказал президент УЕФА .

* – признано экстремистским движением и запрещено в России.