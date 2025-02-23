  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чеферин о правом популизме: «Их риторика примитивна и ясна любому: мигранты забирают ваши работы, ЛГБТ* погубит детей... Они выглядят революционерами на фоне мэйнстримных политиков»
30

Чеферин о правом популизме: «Их риторика примитивна и ясна любому: мигранты забирают ваши работы, ЛГБТ* погубит детей... Они выглядят революционерами на фоне мэйнстримных политиков»

Александер Чеферин высказался про правый популизм на Западе.

– С одной стороны, существуют правые популисты с простой риторикой: мигранты забирают ваши работы и совершают преступления, ЛГБТ*-пропаганда приведет к исчезновению семей, они погубят ваших детей и так далее. Это настолько примитивная популистская риторика, что она ясна любому.

С другой стороны, почти все западные мэйнстримные политики (это не левые и не правые) и большая часть мэйнстримных медиа обращаются к людям с интеллектуальной и высокомерной высоты.

Поясните, пожалуйста.

– Они не советуют людям говорить об этом, задумываться о том, что мигранты, конечно, совершают преступления, но их наказывают, как и всех остальных... Никто не разговаривает с людьми, мэйнстрим просто говорит: «Не смейте это обсуждать или спорить с нами». Никто больше не может говорить то, что думает, за исключением стендап-комиков.

Вот почему некоторые считают, что правые популисты – революционеры по сравнению с мэйнстримным подходом. Но это не так. Мэйнстримным политикам стоит спросить себя, что они сделали не так, чтобы все это случилось. Больше нельзя заявлять людям, что они не могут говорить об этом, – сказал президент УЕФА.

* – признано экстремистским движением и запрещено в России.

Опубликовано: Илья Учватов
logoАлександер Чеферин
Политика
logoЛига чемпионов УЕФА
logoУЕФА
дискриминация
контент
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава УЕФА Чеферин: «Китай не должен быть нашим врагом – и он им не является. Европа поучает других, как они должны вести себя, но у нас проблемы с тем, чтобы поступать так же»
15сегодня, 16:51
Чеферин о Родри и «Золотом мяче»: «Он душа сборной Испании и «Ман Сити», культурный, скромный, дружелюбный. Забивает меньше форвардов, поэтому менее заметен, но эксперты его ценят»
11сегодня, 16:13
Александер Чеферин: «Со времен Второй мировой войны мир не был в такой опасности, как сейчас. Лидеры Европы заняты бутылочными крышками – не знаю, осознают ли они ситуацию»
98сегодня, 15:28
Главные новости
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Кальяри», «Наполи» уступил «Комо», «Аталанта» забила 5 голов «Эмполи»
988 минут назадLive
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Лиона», «Гавр» Кузяева пропустил 4 гола от «Тулузы»
308 минут назадLive
Антони удален за подкат сзади на 93-й минуте игры с «Хетафе» и пропустит матч «Бетиса» с «Реалом»
1215 минут назад
Каррагер о победе «Ливерпуля» над «Сити»: «Красные» выиграют АПЛ – теперь очевидно. У «Арсенала» нет нападающих, они еще потеряют очки. Дважды обыграть действующего чемпиона – самая громкая заявка»
722 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал» обыграл «Жирону», «Сосьедад» Захаряна примет «Леганес», «Атлетик» забил 7 голов «Вальядолиду»
28027 минут назад
Гвардиола про 0:2 с «Ливерпулем»: «Ман Сити» сыграл очень хорошо, но не использовал шансы. Мы отодвинули соперника к его штрафной, но не хватало следующего шага»
2831 минуту назад
Слот о 2:0 с «Ман Сити»: «Ливерпуль» победил благодаря голу со стандарта – в больших матчах это очень важно. Соперник был лучше в 1-м тайме»
1440 минут назад
Карло Анчелотти: «Модрич – подарок футболу, нам посчастливилось работать с легендой. Его можно сравнить с Мальдини – неспроста оба доиграли до 40. Лука должен играть, пока есть желание»
1746 минут назад
«Ман Сити» проиграл 5 из 8 матчей против клубов «Большой шестерки» в этом сезоне АПЛ
2557 минут назад
У «Ман Сити» 8 поражений в сезоне АПЛ – больше всех среди клубов топ-10 наравне с «Ньюкаслом». Худший результат при Пепе – 9 поражений в сезоне-2019/20
2сегодня, 18:52
Ко всем новостям
Последние новости
Невилл про дождь: «Небеса плачут из-за того, что «Ливерпуль» выиграет 20-й титул»
3 минуты назад
Пеп об отсутствии Холанда: «Сити» проиграл «Ливерпулю» не из-за этого. Мы могли бы лучше реализовывать моменты»
13 минуты назад
У Лукмана 13 очков за дубль «Эмполи». Дзаппакоста набрал 12 очков, Ретеги – 10
4 минуты назадФэнтези
«Лион» – «ПСЖ». Доннарумма, Хвича и Дембеле в старте. Онлайн-трансляция
48 минут назадLive
«Кальяри» – «Ювентус». Влахович, Консейсау и Йылдыз играют. Онлайн-трансляция
48 минут назадLive
Слот про отрыв «Ливерпуля» в 11 очков от «Арсенала»: «Нет никакого секрета, впереди еще три месяца очень усердной работы. Всегда нужно адаптироваться к вызовам»
712 минут назад
Морган – Артете: «Арсенал» идет в обратном направлении из-за твоего странного отказа купить топ-форварда. Нам нужен кто-то калибра Райта, Анелька, Бергкампа, Анри, ван Перси, Обамеянга»
1227 минут назадФото
Салах набрал 11 очков с «Сити», Собослаи – 12. У обоих игроков «Ливерпуля» по 1+1
127 минут назадФэнтези
Доку о 0:2: «Ливерпуль» не был намного лучше «Сити», один гол со стандарта, второй – после длинного паса. Нельзя сказать, что нас переехали»
1136 минут назад
Нико Уильямс набрал 15 очков за 2+1 с «Вальядолидом». У его брата Иньяки 10 очков за гол и ассист
55 минут назадФэнтези