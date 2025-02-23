Чеферин о европейской повестке: «Когда вручал награду женскому тренеру, сказал: «Осторожнее, она тяжелая». На следующий день заголовок: «Чеферин вел себя покровительственно по отношению к женщине!»

Александер Чеферин рассказал, как его однажды обвинили в сексизме.

– Насколько я слышал, вы тоже оказались втянуты в подобную мейнстримную философию на одной из церемоний награждения в женском футболе.

– Это правда. Когда я вручал награду лучшему тренеру женских команд, я понял, что она невероятно тяжелая. Когда победивший тренер вышла на сцену, чтобы получить награду (она была очень маленькая и весила максимум 55 кг), я сказал: «Будьте осторожны, она тяжелая».

Она поблагодарила меня, а на следующий день в одном из английских изданий вышел заголовок: «Чеферин вел себя покровительственно по отношению к тренеру только потому, что она женщина!» – сказал президент УЕФА .

Чеферин о правом популизме: «Их риторика примитивна и ясна любому: мигранты забирают ваши работы, ЛГБТ* погубит детей... Они выглядят революционерами на фоне мэйнстримных политиков»