Чеферин о технологиях: «ЕС не хочет сотрудничать с Китаем – понятия не имею, почему. А теперь и США отказываются сотрудничать с нами. Не знаю, как мы справимся в этой ситуации»
– Китайцы и американцы давно инвестируют в искусственный интеллект, но в Европе только сейчас заговорили о том, как инвестировать в его развитие. В принципе, мы уже отстали.
– Точно. Одним из спонсоров УЕФА был китайский производитель автомобилей BYD, который, говорят, намного опережает европейские электромобили. Но здесь мы просто запрещаем что-либо и устанавливаем сроки.
Также не обсуждается следующий вопрос: что более вредно для окружающей среды – нефть и бензин, или электрические двигатели из-за экстракции лития и последующего хранения аккумуляторов? Никто не уточняет, это просто запрещают.
Но ЕС сделал одну замечательную вещь.
– Какую?
– Он постановил, что крышки не должны сниматься с бутылок. Это превосходно (смеется). Это действительно стоящее дело, если можно так выразиться с сарказмом.
Другие изобретают высокие технологии, которые обгоняют нас. Мы не хотим сотрудничать с Китаем, хотя я понятия не имею, почему. Мы отказываемся сотрудничать с кем бы то ни было, а теперь и США отказываются сотрудничать с нами. Я не знаю, как мы справимся в этой ситуации, – сказал президент УЕФА в интервью Delo.si.
«На Западе больше нет свободы слова». Чеферин разнес современный мир: политику ЕС, меньшинства, политкорректность
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