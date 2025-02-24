Чеферин о технологиях: «ЕС не хочет сотрудничать с Китаем – понятия не имею, почему. А теперь и США отказываются сотрудничать с нами. Не знаю, как мы справимся в этой ситуации»

Александер Чеферин высказался об отставании Евросоюза в технологическом плане.

– Китайцы и американцы давно инвестируют в искусственный интеллект, но в Европе только сейчас заговорили о том, как инвестировать в его развитие. В принципе, мы уже отстали.

– Точно. Одним из спонсоров УЕФА был китайский производитель автомобилей BYD, который, говорят, намного опережает европейские электромобили. Но здесь мы просто запрещаем что-либо и устанавливаем сроки.

Также не обсуждается следующий вопрос: что более вредно для окружающей среды – нефть и бензин, или электрические двигатели из-за экстракции лития и последующего хранения аккумуляторов? Никто не уточняет, это просто запрещают.

Но ЕС сделал одну замечательную вещь.

– Какую?

– Он постановил, что крышки не должны сниматься с бутылок. Это превосходно (смеется). Это действительно стоящее дело, если можно так выразиться с сарказмом.

Другие изобретают высокие технологии, которые обгоняют нас. Мы не хотим сотрудничать с Китаем, хотя я понятия не имею, почему. Мы отказываемся сотрудничать с кем бы то ни было, а теперь и США отказываются сотрудничать с нами. Я не знаю, как мы справимся в этой ситуации, – сказал президент УЕФА в интервью Delo.si.

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