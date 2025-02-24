«Ливерпуль» владел мячом 34% времени в матче с «Сити» – худший результат клуба в выигранном матче АПЛ как минимум с сезона-2003/04
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити», владея мячом всего 34% времени.
«Ман Сити» дома уступил «Ливерпулю» со счетом 0:2 в 26-м туре АПЛ.
Команда тренера Арне Слота владела мячом всего 34% времени по ходу всего матча.
Это самый низкий показатель для «Ливерпуля» в выигранном матче Премьер-лиги как минимум с сезона-2003/04, когда стала собираться эта статистика.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Opta
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