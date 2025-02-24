«Ливерпуль» опережает «Ман Сити» и «МЮ» на 20 и 34 очка, сыграв на матч больше. Год назад команда Гвардиолы отставала на 1 балл, «Юнайтед» – на 16

«Ливерпуль» ушел в отрыв от «Ман Сити» и «МЮ» по сравнению с прошлым годом.

После 26-го тура АПЛ команда Арне Слота , проведя на игру больше обоих манчестерских клубов, лидирует в таблице, набрав 64 очка.

«Манчестер Сити » идет 4-м, отставая на 20 баллов, а «Манчестер Юнайтед » занимает 15-е место с отставанием в 34 очка.

В прошлом сезоне после 26-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль » тоже лидировал в таблице, но имел 60 баллов и провел одинаковое количество игр по сравнению с конкурентами.

Тогда «Ман Сити» был вторым в таблице и отставал на 1 очко. «МЮ» шел 6-м и уступал «красным» 16 баллов.