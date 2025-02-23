Гвардиола про 0:2 с «Ливерпулем»: «Если уж проигрывать, то так. У «Ман Сити» светлое будущее, все, кроме де Брюйне и Аке, очень молоды»
Пеп Гвардиола убежден, что у «Манчестер Сити» все будет хорошо.
«Горожане» уступили «Ливерпулю» (0:2) на своем поле в 26-м туре АПЛ.
«Если уж проигрывать, то так, как мы сегодня. Я видел много признаков того, что у этого клуба светлое будущее, учитывая игроков в его распоряжении. Если не считать Кевина де Брюйне и, возможно, Натана Аке, все футболисты очень молоды. Что бы клуб ни решил делать в будущем, оно светлое.
Все знают, что часть более опытных ребят будет в команде и в следующем сезоне, но нам нужно готовиться к следующему шагу. Это вопрос времени», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в эфире Sky Sports.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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