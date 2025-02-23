Гвардиола про 0:2 с «Ливерпулем»: «Если уж проигрывать, то так. У «Ман Сити» светлое будущее, все, кроме де Брюйне и Аке, очень молоды»

Пеп Гвардиола убежден, что у «Манчестер Сити» все будет хорошо.

«Горожане» уступили «Ливерпулю» (0:2) на своем поле в 26-м туре АПЛ .

«Если уж проигрывать, то так, как мы сегодня. Я видел много признаков того, что у этого клуба светлое будущее, учитывая игроков в его распоряжении. Если не считать Кевина де Брюйне и, возможно, Натана Аке , все футболисты очень молоды. Что бы клуб ни решил делать в будущем, оно светлое.

Все знают, что часть более опытных ребят будет в команде и в следующем сезоне, но нам нужно готовиться к следующему шагу. Это вопрос времени», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » в эфире Sky Sports.