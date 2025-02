От Палагина и Лукомского.

«Ливерпуль» уверенно победил на «Этихаде» (2:0) и оторвался на 11 очков АПЛ. Да, это и есть элегантная коронация, пускай пока неофициальная!

Арне Слот насытил полузащиту и выпустил в старте лишь двух номинальных представителей атакующей тройки: Мо Салаха и Луиса Диаса. Ранее в этом сезоне Диас занимал позицию центрального нападающего, но в этом матче стартовал слева, а ближе к атаке действовали Кертис Джонс и Доминик Собослаи. Чаще всего «Ливерпуль» выстраивался в 4-2-4, хотя в четверке атаки не было чистого нападающего.

Пеп Гвардиола ждал, что Эрлинг Холанд поправится, но его даже не включили в заявку. В этот раз подменять его вышел Фил Фоден в роли ложной девятки. За ним расположилось очень атакующее сочетание из пары дриблеров Савиньо – Жереми Доку, плеймейкера Кевина де Брюйне и скрытого форварда Омара Мармуша. Пеп не скрывал перед матчем, что главное требование к такому составу – забить как можно больше.

Штаб Слота не повторил, а улучшил легендарный угловой «Борнмута»

Стандарты – единственный аспект, где Арне можно предъявлять по сезону. Перед туром «Ливерпуль» делил последнее место в АПЛ по голам (вместе с «Фулхэмом» – по три мяча). Разница мячей со стандартов – до сих пор отрицательная (-2). В неудачных матчах это влияло на результат. От «Ньюкасла», «Астон Виллы» и «Эвертона» пропускали важные голы именно со стандартов. Сами – не отвечали.

Часть проблемы – изменения, которые штаб Слота запустил перед стартом сезона. При Юргене Клоппе подачи с угловых у «Ливерпуля» шли преимущественно от ворот. При Слоте – как правило, подают к воротам. Смена стратегии точно ударила по Вирджилу ван Дейку – главному орудию «Ливерпуля» на угловых. В этом сезоне у защитника антирекорды по ударам (0,67 за матч).

Вероятно, под влиянием раздевалки штаб Слота начал менять подход. Тенденция последних игр – попытки разыгрывать, а не подавать угловые. Против «Вулвз» и «Астон Виллы» регулярно выводили Трента через пару коротких передач. Англичанин принимал в опорной – дальше либо бил сам, либо закидывал в штрафную, где освободилось чуть больше пространства.

Гол «Сити» – яркое продолжение тренда . Возможно, вдохновились розыгрышем, который в этом сезоне штаб «Борнмута» организовал для «Арсенала» . До сих пор именно он был самым красивым. «Ливерпуль» использовал похожие инструменты: вместо подачи пас на ближнюю + резкий рывок игрока в зону + скидка в район 11 метров.

У «Ливерпуля» даже не копия, а апгрейд.

Во-первых, «Борнмуту» было намного легче исполнить благодаря тому, что играли в большинстве (придумали не перед игрой, а в перерыве). Во-вторых, «Ливерпулю» удалось синхронно заблокировать сразу четырех игроков (у «Борнмута» было с большой натяжкой трое). Каждый выполнил свой фронт работ.

На контрасте с этим – чудовищные угловые «Сити». У хозяев было даже больше попыток, но с них выжали всего один удар.

Самый неприятный аспект – трусость . Штрафную наполняли только четверкой. Зато на подборах дежурили сразу пять человек (обычный сценарий – трое). Удивило, что в большинстве случаев не разыгрывали, а все равно подавали – даже несмотря на двукратный перевес у гостей.

Возможно, опасались контратак, которые у «Ливерпуля» хороши при любом тренере. Но так дозируя силы, лишили себя альтернативного источника моментов (при острой нехватке основного).

Структура «Ливерпуля»: без чистых форвардов. Полузащитники поочередно заполняют зону

При обороне в среднем и низком блоке «Ливерпуль» выстраивался в схему 4-2-4. Слот часто использовал этот трюк по ходу сезона – обычно чтобы создать такое расположение, Собослаи присоединялся к форварду и вингерам. В этот раз нападающего не было, а центр четверки заполняли Джонс и Собослаи.

«Ливерпуль» нечасто шел в прессинг, но в этой стадии была занятная трансформация.

Вингеры Салах и Диас сильно сужались и действовали по центральным защитникам соперника – именно они начинали давление. Во второй волне их поддерживали Джонс и Собослаи.

По похожим принципам давление выстраивает «Барселона» Ханси Флика: там почти всегда есть нападающий Роберт Левандовски, но при прессинге он отходит глубже, а стартовый импульс дают вингеры. Из-за рисунка матча «Ливерпуль» не использовал прием достаточно часто, но, когда шли в прессинг, действовали именно так.

Пожалуй, самым интересным аспектом схемы Слота были принципы заполнения центра атаки, когда команда с мячом . Здесь наблюдалась постоянная ротация. Никто не находился там постоянно: любой, включая Алексиса Мак Аллистера, мог оказаться ситуативно.

Например, в этом эпизоде Кертис спустился за мячом. Места в центральной зоне около атаки достаются Мак Аллистеру и Собослаи.

Отходить вглубь позволялось всем – главное, чтобы зону заполняли. При этом никто из скрытых форвардов «Ливерпуля» не действовал как чистый нападающий: не затевал дуэлей с защитниками и не открывался в штрафную классическими рывками форварда.

В этом контексте крайне показательна атака на второй гол. Оба, Джонс и Собослаи, притормозили и атаковали штрафную вторым темпом.

Структура «Ман Сити»: Фоден – ложная девятка; 4-1-4-1 без мяча

«Ман Сити» тоже удивил, даже на уровне базового расположения. При обороне команда выстраивалась в 4-1-4-1. Отход от наиболее привычных для этой стадии 4-4-2.

Ближе всех к атаке действовал Фил Фоден. Омар Мармуш и Кевин де Брюйне держались глубже на одной линии.

С мячом у Пепа сейчас новый эксперимент почти в каждом матче. Против «Ливерпуля» самым частым был вот такой ассиметричный вариант.

Необычным образом заполняли края. Правый фланг – только Савио, а слева двойную ширину давали Йошко Гвардиол и Доку. Никто из них не сваливался в центр в первой стадии. Это нетипично для систем Пепа. Рико Льюис и Нико Гонсалес отвечали за центр поля. Около чужой опорной открывались Де Брюйне, Фоден и Мармуш.

Вероятная причина асимметрии: желание бить в точку Трента . Оно было логичным, но делало команду предсказуемой.

Позиционная атака «Сити» была мучительно предсказуемой

Самая частая стадия матча – владение «Сити» против организованного блока «Ливерпуля». Особенно актуальным сценарий стал после быстрого первого гола. Хозяева закончили с 66% владения, но создали откровенно мало моментов.

Команда Пепа была пугающе предсказуемой. Когда «Сити» оказывался с мячом, все 22 футболиста на поле отлично понимали, что должно случиться по их плану . Упор на левый край и доставка мяча в дуэль Доку – Трент. 38% атак «Сити» шли через эту зону – при том, что «Ливерпуль» плотнее закрывал это направление.

Вот так «Ливерпуль» перекрывал линии паса, когда с мячом оказывался Натан Аке.

Обратная ситуация, если атаку продвигали через Абдукодира Хусанова.

Ему давали больше свободы, накрывали не сразу и только в случае небрежной обработки. Разумеется, главной проблемой был не Хусанов, а заточенность плана «Сити» на левый фланг. У команды было только одно желаемое направление.

В то же время неспособность Хусанова опасно пасовать через более разряженную зону не помогала. «Ливерпуль» прочитал соперника – и очень по-разному реагировал на центральных защитников «Сити».

Для полноты картины важно зафиксировать: Хусанов снова мощно отыграл в защите и несколько раз откровенно спасал команду. В еще возвращал владение 12 раз – больше всех не только в матче, но и в туре.

Классический матч плюсов и минусов Трента

Матчи «Ман Сити» и «Ливерпуля» – давно презентация лучших и худших качеств Трента.

Пеп уже второй сезон подряд охотится на его зону. Большинство атак «Сити» проводит через фланг ТАА. Ключевой инструмент – доставка мяча Жереми Доку и попытки вывести его в прямые дуэли. Частота попыток зашкаливает по любым меркам. В прошлом сезоне Доку включал обводки 17 раз. В этот раз – 19.

Трент точно не справился с нагрузкой. 11 раз давал себя обыграть – антирекорд сезона для любого игрока АПЛ. Забавно, что второй показатель – тоже у Трента и тоже против «Сити» (в первом круге, когда Доку появился на замену). Мимо этого пройти нельзя, пускай выхлоп у обыгрышей Доку оказался слишком низким. Тут Трент должен благодарить партнеров, которые страховали и не давали бельгийцу пройти дальше. Не менее важный аспект – отсутствие Холанда. Иногда Доку просто некому было пасовать после прохода.

Позитив – решения Трента на мяче. «Сити» пытался варьировать режим обороны. На старте пытались выжидать. Пропустив первыми, начали активнее давить. Когда уставали, перемещались в средний блок. Проблема в том, что у Трента было решение независимо от поведения «Сити».

Под прессингом не тушевался, а старался выбрать идеальный вариант. Тут выключает одним пасом сразу пятерых игроков «Сити».

Если «Сити» обороняется в среднем блоке, но держит высокую линию, Трент забрасывает за спину.

Это только два примера, но подобное ТАА исполнял всю игру. Стал ключом к разносу всех проблем «Сити» без мяча. Показателен отрыв по точным забросам. У Трента – восемь, у ближайшего из «Ливерпуля» – две . Этим аспектом начисто перекрыл оборонительные недостатки. Что важно, часто пасовал под давлением Доку. Бельгиец был хорош в дриблинге, но тут совсем не справлялся.

Слот ненавидит автобусы – но в решающих матчах готов парковаться

Кто следит за пресс-конференциями, знает: у Арне весьма непростые отношения с командами, которые паркуют автобус. Не просто критикует их, а прямо хейтит.

Очень показательной была пикировка с фанатами «Ноттингем Форест» – первой команды, которой досталось от Слота. Ему припомнили, к недавнему визиту «Ливерпуля» даже разучили кричалку на манер легендарной Zombie от The Cranberries. Распевали We’re in your head, Arne! натурально весь матч.

Любопытно, что в решающих играх сам Арне не брезгует – и делает это прекрасно. В этом сезоне у «Ливерпуля» уже три матча, в которых команда владела мячом меньше 45%. Оба против «Сити» + игра первого круга с «Челси» . Сейчас к маленькому владению (34%) добавилась передача территории (45%). Выяснилось, что в таком режиме команда тоже действует уверенно.

Интересная деталь: что вынуждает Слота прибегать к режиму, от которого его обычно воротит.

После игры с «Челси» голландец объяснял, что к автобусу сподвигли проблемы, которые организовывал соперник в позиционных атаках. Смогли починить их, только опустив полузащиту ниже. Подчинился даже Мо Салах, которого Слот обычно держит в высокой позиции на случай контратак.

Игры против «Сити» роднят быстрые голы. В первом круге открыли счет на 12-й минуте, теперь – на 14-й. По меркам «Ливерпуля» очень резвое начало. Обычно на этом этапе только изучают слабости соперника, а уничтожать начинают только ближе к перерыву. Тут оба раза удавалось быстро повести.

Против андердогов «Ливерпуль» включает автобус, только оторвавшись на два-три мяча. Вероятно, против топов условия не такие строгие.

***

«Ливерпуль» свергает «Сити» с трона в крайне символичной манере. Не только подтвердили статус лучшей команды сезона, но и показали, что владеют любым типом оружия .

Главный козырь формального конкурента за чемпионство «Арсенала» – синхронные заготовленные розыгрыши угловых. «Ливерпуль» показывает, что может забивать так – только красивее.

«Ноттингем Форест» забрался в тройку, потому что лучше всех в АПЛ чувствует себя в сценарии с 35% владения. «Ливерпуль» тоже так умеет.

Если бы у «Сити» осталась хоть одна суперсила, Слот ее тоже скопировал бы и улучшил.

В АПЛ есть команды, которые категорически хороши в отдельных аспектах. «Ливерпуль» категорически хорош во всем.

Хитрющий угловой «Ливерпуля» – вау! Разыграли низом и забили победный «Сити» в два касания

