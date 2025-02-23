Пеп об отсутствии Холанда: «Сити» проиграл «Ливерпулю» не из-за этого. Мы могли бы лучше реализовывать моменты»
Пеп Гвардиола высказался об отсутствии Эрлинга Холанда.
«Ман Сити» проиграл «Ливерпулю» (0:2) в 26-м туре АПЛ. Холанд пропускал игру из-за травмы колена.
– Вернется ли Холанд к среде (к матчу с «Тоттенхэмом» – Спортс’‘)?
– Не знаю. Я не говорю, что мы не добились результата из-за отсутствия Эрлинга. Это было бы несправедливо по отношению к другим игрокам. Мы могли бы лучше реализовывать моменты, но в целом все нормально, – сказал главный тренер «Ман Сити».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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