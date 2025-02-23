Пеп об отсутствии Холанда: «Сити» проиграл «Ливерпулю» не из-за этого. Мы могли бы лучше реализовывать моменты»

Пеп Гвардиола высказался об отсутствии Эрлинга Холанда.

«Ман Сити» проиграл «Ливерпулю» (0:2) в 26-м туре АПЛ . Холанд пропускал игру из-за травмы колена.

– Вернется ли Холанд к среде (к матчу с «Тоттенхэмом» – Спортс’‘)?

– Не знаю. Я не говорю, что мы не добились результата из-за отсутствия Эрлинга. Это было бы несправедливо по отношению к другим игрокам. Мы могли бы лучше реализовывать моменты, но в целом все нормально, – сказал главный тренер «Ман Сити ».