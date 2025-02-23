Каррагер о победе «Ливерпуля» над «Сити»: «Красные» выиграют АПЛ – теперь очевидно. У «Арсенала» нет нападающих, они еще потеряют очки. Дважды обыграть действующего чемпиона – самая громкая заявка»

Джейми Каррагер уверен в чемпионстве «Ливерпуля».

«Это решающий уик-энд. Для меня теперь очевидно, что «Ливерпуль» выиграет титул. Дело не столько в их отрыве от «Арсенала », сколько в том, что у «Арсенала» нет нападающих, так что они еще потеряют очки.

В течение сезона бывают победы, которые становятся заявкой на чемпионство, и обыграть «Манчестер Сити », действующего чемпиона, дома и на выезде – это самая громкая заявка, которая только может быть», – сказал бывший защитник «Ливерпуля ».

«Ливерпуль» на 11 очков оторвался от «Арсенала», проведя на матч больше, и на 20 – от «Ман Сити»