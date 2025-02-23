Салах набрал 11 очков с «Сити», Собослаи – 12. У обоих игроков «Ливерпуля» по 1+1

«Ливерпуль» на выезде победил «Манчестер Сити» в 26-м туре АПЛ (2:0).

В 1-м тайме Мохамед Салах забил, а затем отдал ассист гол. За матч у него 11 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе’‘ (+2 за игру, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч). Полузащитника выбрали 59,74% игроков.

У Салаха есть результативные действия в 6 последних турах АПЛ, причем в 3 из них он сделал гол+пас. Всего у полузащитника 25 голов и 16 ассистов в чемпионате, он – лучший в турнире по обоим показателям.

1+1 с «Сити » сделал и Доминик Собослаи . У него 12 фэнтези-очков, его выбрали 1,60% игроков. Полузащитник забил впервые за 6 матчей, а всего у него 4+3 в АПЛ.

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