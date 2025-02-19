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Филимонов о натурализации: «Не вижу смысла – размывается понятие о патриотизме, впечатление о стране. Бразильцы все равно уезжают жить на родину»

Александр Филимонов поделился мнением о натурализации легионеров.

В октябре 2024 года Дуглас Сантос из «Зенита» стал гражданином России. Ранее гражданство РФ получили экс-игроки сине-бело-голубых Малком и Клаудиньо.

«Я не вижу смысла в натурализации иностранцев. Зачем людям давать паспорта, если они потом все равно уезжают. Бразильцы поедут к себе на родину и будут там жить.

Понятно, что здесь вопрос количества легионеров, прагматики, но они же не россияне. Из-за этого размывается понятие о патриотизме. Размывается впечатление о стране.

Людям из-за прагматических соображений дают паспорта», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов.

Дуглас Сантос о гражданстве РФ: «Чувствую себя россиянином, как и бразильцем – 50 на 50. Мой русский – на катастрофическом уровне, пытаюсь говорить, но это сложно»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
logoАлександр Филимонов
logoпремьер-лига Россия
натурализация
logoСпартак
logoЗенит
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