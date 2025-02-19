«Спартак» и «Зенит» – одинаково народные команды. 11-е чемпионство Петербурга на это не повлияет». Рапопорт о любви болельщиков к клубам

Борис Рапопорт сравнил любовь болельщиков к «Спартаку» и к «Зениту».

Сейчас у клубов по 10 побед в чемпионатах России.

«Я считаю, что 11-е чемпионство «Зенита » никак не повлияет на народность. «Спартак» и «Зенит» одинаково народные команды в России.

Равных нет, потому что больше всего болельщиков у этих двух команд. У «Спартака » много болельщиков в Москве, по стране. У «Зенита» в Санкт-Петербурге нет альтернативы на уровне РПЛ.

Убежден, что любовь людей одинакова – что к красно-белым, что к сине-бело-голубым. Тут победами в чемпионате не измеришь любовь. Думаю, «Зенит» выиграет чемпионство в этом сезоне, но «Спартак» не перестанет быть народной командой.

Я помню 90-е, когда у «Зенита» не было результата, а на выездные игры ездило очень мало людей. Мы их даже с собой на самолет брали.

Сейчас из-за результатов, великолепного стадиона у клуба огромный приток болельщиков», – сказал бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт .

Тикнизян о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Чушь какая-то, без «Зенита» было бы скучно. Клубы вправе делать то, что хотят»