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  • «Спартак» и «Зенит» – одинаково народные команды. 11-е чемпионство Петербурга на это не повлияет». Рапопорт о любви болельщиков к клубам
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«Спартак» и «Зенит» – одинаково народные команды. 11-е чемпионство Петербурга на это не повлияет». Рапопорт о любви болельщиков к клубам

Борис Рапопорт сравнил любовь болельщиков к «Спартаку» и к «Зениту».

Сейчас у клубов по 10 побед в чемпионатах России.

«Я считаю, что 11-е чемпионство «Зенита» никак не повлияет на народность. «Спартак» и «Зенит» одинаково народные команды в России.

Равных нет, потому что больше всего болельщиков у этих двух команд. У «Спартака» много болельщиков в Москве, по стране. У «Зенита» в Санкт-Петербурге нет альтернативы на уровне РПЛ.

Убежден, что любовь людей одинакова – что к красно-белым, что к сине-бело-голубым. Тут победами в чемпионате не измеришь любовь. Думаю, «Зенит» выиграет чемпионство в этом сезоне, но «Спартак» не перестанет быть народной командой.

Я помню 90-е, когда у «Зенита» не было результата, а на выездные игры ездило очень мало людей. Мы их даже с собой на самолет брали.

Сейчас из-за результатов, великолепного стадиона у клуба огромный приток болельщиков», – сказал бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
logoЗенит
logoСпартак
болельщики
logoпремьер-лига Россия
Борис Рапопорт
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