Газизов о трансферах «Зенита» и «Спартака»: «Они привозят качественных футболистов, которые повышают уровень лиги и футбола. Радоваться надо, что такие игроки готовы ехать в Россию»
Шамиль Газизов отметил положительную роль трансферов «Зенита» и «Спартака».
– Пугают ли вас траты «Зенита» и «Спартака»?
– Вообще нет, даже не думал об этом. Они привозят в наш чемпионат качественных футболистов, которые повышают уровень лиги и футбола в целом.
Радоваться надо, что игроки высокого уровня готовы ехать в Россию, – сказал генеральный директор «Динамо» Махачкала.
Энрике в «Зените», Гарсия и Солари в «Спартаке» – самые дорогие подписания в РПЛ зимой. В топ-5 самых дорогих продаж – 3 трансфера петербуржцев
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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