Газизов о трансферах «Зенита» и «Спартака»: «Они привозят качественных футболистов, которые повышают уровень лиги и футбола. Радоваться надо, что такие игроки готовы ехать в Россию»

Шамиль Газизов отметил положительную роль трансферов «Зенита» и «Спартака».

– Пугают ли вас траты «Зенита» и «Спартака»?

– Вообще нет, даже не думал об этом. Они привозят в наш чемпионат качественных футболистов, которые повышают уровень лиги и футбола в целом.

Радоваться надо, что игроки высокого уровня готовы ехать в Россию, – сказал генеральный директор «Динамо » Махачкала.

Энрике в «Зените», Гарсия и Солари в «Спартаке» – самые дорогие подписания в РПЛ зимой. В топ-5 самых дорогих продаж – 3 трансфера петербуржцев