Семшов о трансферах «Спартака»: «Клуб показывает готовность к борьбе за чемпионство – для этого нужны качественные футболисты. Весенняя часть покажет, насколько траты оправданы»
Игорь Семшов высказался о зимних трансферах «Спартака».
Этой зимой московский клуб приобрел трех игроков: вратаря Илью Помазуна, форварда Ливая Гарсию и полузащитника Пабло Солари.
«Спартак» бросил вызов «Зениту»? Не то что вызов. У красно-белых хорошая возможность побороться за золото в этом сезоне. Для этого нужны качественные футболисты, которые могут и со скамейки выйти, и начать матч в старте.
Весенняя часть покажет, насколько эти траты были оправданы. Но команда укрепляется. Думаю, что «Спартак» показывает свою готовность к борьбе за чемпионство», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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