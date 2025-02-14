Семшов о трансферах «Спартака»: «Клуб показывает готовность к борьбе за чемпионство – для этого нужны качественные футболисты. Весенняя часть покажет, насколько траты оправданы»

Игорь Семшов высказался о зимних трансферах «Спартака».

Этой зимой московский клуб приобрел трех игроков: вратаря Илью Помазуна, форварда Ливая Гарсию и полузащитника Пабло Солари.

«Спартак» бросил вызов «Зениту»? Не то что вызов. У красно-белых хорошая возможность побороться за золото в этом сезоне. Для этого нужны качественные футболисты, которые могут и со скамейки выйти, и начать матч в старте.

Весенняя часть покажет, насколько эти траты были оправданы. Но команда укрепляется. Думаю, что «Спартак» показывает свою готовность к борьбе за чемпионство», – сказал бывший полузащитник сборной России.