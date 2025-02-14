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  • Александр Мостовой: «Зенит» и «Спартак» могут за 20-30 млн футболиста купить, не играя в еврокубках. У «Краснодара» нет таких возможностей»
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Александр Мостовой: «Зенит» и «Спартак» могут за 20-30 млн футболиста купить, не играя в еврокубках. У «Краснодара» нет таких возможностей»

Александр Мостовой порассуждал о финансовых возможностях лидеров Мир РПЛ.

– Зимой «Краснодар» не подписал ни одного игрока. Что думаете по поводу этого?

– В принципе это стандартная тема. От хороших футболистов никто не откажется. Если у «Краснодара» была бы возможность купить второго Кордобу, он бы купил.

Другое дело, что у «Краснодара» нет таких возможностей, как у «Зенита» и «Спартака», которые могут купить игрока за 20-30 миллионов евро, причем без логики – команда не играет в еврокубках и все равно тратит бешенные деньги.

А потом еще говорят, что надо своих использовать. В итоге смотришь, в одном составе 15 иностранцев, в другом – 12. Поэтому, думаю, «Краснодар» отталкивается от своих возможностей, хотя состав хороший.

Понятно, что там не помешали бы один-два футболиста, которые могут выйти. Не дай бог, с Кордобой что-то произойдет, травма или дисквалификация, как у них было в начале сезона. У «Зенита» и «Спартака» сейчас с этим проблем нет – у них 15 человек на скамейке сидит.

– Кого видите основным претендентом на чемпионство в данный момент?

– В данный момент, конечно, «Зенит». Но, опять же, остаюсь при своем мнении, которое я говорил в начале сезона, интрига будет до последнего, как и в прошлом чемпионате.

В этом будет так же. Думаю, эти три команды однозначно будут бороться до конца, – считает бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.

Галицкий вложил более 3,5 млрд рублей в «Краснодар» в 2024 году («РБ Бизнес»)

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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logoЗенит
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
logoпремьер-лига Россия
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