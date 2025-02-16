Валерий Овчинников о трансферах: «Почему мы платим 30 млн евро за пределы страны, а внутри России не можем заплатить 3 млрд рублей? Это неправильно, думают, что с легионерами будут чемпионами. Не будут!»
– Бог с ними, с деньгами, которые тратят российские клубы на иностранцев. Вопрос: соответствуют ли игроки этим деньгам?
Вспомните переход Данни из «Динамо» в «Зенит». Клуб спокойно заплатил отступные российскому клубу. Подчеркиваю: российскому! Не какому-то африканскому или еще какому. Деньги остались в России. Потом Дании стоил еще больше. Если бы его продали, то деньги тоже бы остались в России. Я за то, чтобы российские деньги оставались в России.
Вы можете представить картину, чтобы российского футболиста купили внутри чемпионата за 20 миллионов? Почему мы платим за пределы страны 30 миллионов евро, а внутри России не можем заплатить 3 миллиарда рублей? Потому что они так к россиянам относятся. Не видят перспективы.
Это неправильная финансовая политика. Думают, что легионер потащит, и они будут чемпионами. Не будут!
– То есть не верите, что новые иностранцы притащат «Спартак» к чемпионству?
– «Краснодар» и «Зенит» тоже не сидят без дела. Не одним местом деланные. Они же понимают, укрепляются, тратят деньги.
Посмотрим на финансовый бой «быков». Концовка РПЛ будет интересная. Для этого они и тратят денежки, чтобы нам дать хорошую концовочку, – сказал бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Овчинников.
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