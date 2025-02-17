Булыкин о тратах «Спартака»: «В Европе есть бизнес-план, как отбиваться, в том числе, за счет еврокубков. А тут трата практически в никуда – только чтобы соревноваться с «Зенитом», но будет тяжеловато»
Ранее сообщалось, что московский клуб, отстающий на два очка от «Краснодара» и «Зенита», впервые потратил более 57 миллионов евро на трансферы за один сезон.
«Если «Спартак» станет чемпионом, то траты окупятся. Если не станут, за такие большие деньги спросят – почему они были неэффективно использованы.
Если не будет первого места, последуют вопросы, куда пошли средства, кому, сколько, кто был замешан в этих трансферах. Все будут разбирать под лупой.
Мне хотелось бы верить, что чемпионство выигрывается не с помощью больших денег, но если все делать грамотно, когда футболисты приезжают и сразу же помогают, а не адаптируются по полгода, тогда другое дело. Но за большие деньги надо отвечать и сто раз подумать, как они отобьются.
В Европе, когда берут игрока, уже есть бизнес-план, как отбиваться, в том числе, за счет еврокубков. А тут трата практически в никуда – только на то, чтобы соревноваться за чемпионство с «Зенитом», но это будет тяжеловато.
Хотя, может, это супертрансферы и игроки начнут в каждом матче забивать по 2-3 гола и «Спартак» станет чемпионом. Тогда мы скажем, что эти руководители что-то знают и разбираются в футболе», – заявил бывший форвард сборной России Булыкин.
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