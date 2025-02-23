Медведев о вероятности трансфера Перейры в «Зенит»: «Свободным агентом надо быть на момент закрытия трансферного окна. Изучайте матчасть. «Опять двойка!»

Александр Медведев высказался о возможности трансфера Матеуса Перейры.

Ранее стало известно, что 28-летний полузащитник не подписал контракт , предложенный «Зенитом».

До этого сообщалось, что петербургский клуб договорился о трансфере футболиста за 20 млн евро с учетом бонусов, а сам игрок прошел медосмотр.

– Появилась информация, что Перейра еще может перейти в «Зенит». Вы можете подтвердить ее или опровергнуть?

– Изучите регламент, прежде чем задавать вопросы.

– Существует ли вероятность, что контракт Перейры с «Крузейро» был разорван до закрытия регистрационного периода в России или работа «Зенита» по его переходу уже окончательно завершена?

– Я же сказал – изучайте матчасть. Свободным агентом надо быть на момент закрытия трансферного окна. «Опять двойка!» – сказал председатель правления «Зенита ».