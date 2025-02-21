Перейра отказался переходить в «Зенит» из-за жены («Чемпионат»)
Матеус Перейра отказался от перехода в «Зенит» из-за жены.
Ранее Central da Toca написал, что 28-летний футболист не подписал контракт, предложенный российским клубом. Бразилец останется в «Крузейро».
До этого сообщалось, что петербургский клуб договорился о трансфере полузащитника за 20 млн евро с учетом бонусов, а сам игрок прошел медосмотр.
Несмотря на пройденный медосмотр, Перейра в последний момент отказался переходить в «Зенит» из-за желания жены. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Футболист выступает в составе «Крузейро» с лета 2024 года. За это время он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 17 результативными передачами.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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