Медведев о возможном трансфере Перейры в «Зенит»: «Ждите полуночи и боя курантов»
В «Зените» прокомментировали информацию о возможном трансфере Матеуса Перейры.
Ранее сообщалось, что петербургский клуб договорился с «Крузейро» о трансфере полузащитника за 20 млн евро с учетом бонусов, а сам игрок прошел медосмотр.
«Ждите полуночи и боя курантов», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
В 2024 году Перейра провел 34 матча в чемпионате Бразилии, забив 8 голов и сделав 7 результативных передач.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости