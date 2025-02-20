Медведев о возможном трансфере Перейры в «Зенит»: «Ждите полуночи и боя курантов»

В «Зените» прокомментировали информацию о возможном трансфере Матеуса Перейры.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб договорился с «Крузейро » о трансфере полузащитника за 20 млн евро с учетом бонусов, а сам игрок прошел медосмотр.

«Ждите полуночи и боя курантов», – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

В 2024 году Перейра провел 34 матча в чемпионате Бразилии, забив 8 голов и сделав 7 результативных передач.