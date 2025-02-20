Перейра принял предложение «Зенита». Хавбек «Крузейро» прошел медосмотр, осталось подписать документы (Globo)

Матеус Перейра согласился перейти в «Зенит».

Ранее стало известно, что «Зенит» договорился с «Крузейро» о переходе 28-летнего хавбека за 20 млн евро с учетом бонусов.

По информации Globo, игрок принял предложение «Зенита » и близок к тому, чтобы официально присоединиться к петербургскому клубу.

Футболист прошел медицинский осмотр в частной клинике в Бразилии в этот четверг. Он также частично участвовал в утренней тренировке «Крузейро », который уже занялся расторжением его контракта.

Бразильскому клубу принадлежит 50% прав на игрока, еще половина в распоряжении «Аль-Хилаля », однако у бразильцев есть право на большую часть прибыли.

«Зенит» и оба клуба достигли соглашения о трансфере во вторник вечером. Для завершения сделки осталось только подписать необходимые документы.