Перейра принял предложение «Зенита». Хавбек «Крузейро» прошел медосмотр, осталось подписать документы (Globo)
Матеус Перейра согласился перейти в «Зенит».
Ранее стало известно, что «Зенит» договорился с «Крузейро» о переходе 28-летнего хавбека за 20 млн евро с учетом бонусов.
По информации Globo, игрок принял предложение «Зенита» и близок к тому, чтобы официально присоединиться к петербургскому клубу.
Футболист прошел медицинский осмотр в частной клинике в Бразилии в этот четверг. Он также частично участвовал в утренней тренировке «Крузейро», который уже занялся расторжением его контракта.
Бразильскому клубу принадлежит 50% прав на игрока, еще половина в распоряжении «Аль-Хилаля», однако у бразильцев есть право на большую часть прибыли.
«Зенит» и оба клуба достигли соглашения о трансфере во вторник вечером. Для завершения сделки осталось только подписать необходимые документы.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Globo
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