Луис Диас – один из приоритетов «Барсы» на лето. Вингер не хочет продлевать контракт с «Ливерпулем»

Луис Диас стал одной из приоритетных целей «Барселоны».

Ранее стало известно , что 28-летний вингер сборной Колумбии хочет перейти в «Барселону» из «Ливерпуля » летом, о чем агент игрока сообщил спортивному директору каталонцев Деку.

Как утверждает As, новый лимит на расходы на состав (бонусы, комиссии, амортизация трансферов и другое – Спортс’‘), который вырос на 37 млн евро, позволяет «Барселоне» планировать будущие сделки, исходя из правила трат один к одному.

Главный приоритет для сине-гранатовых в летнее трансферное окно – усиление атаки. В идеале клуб хотел бы подписать футболиста, который способен играть на обоих флангах. Один из приоритетных вариантов для Деку – Диас , игра которого ему уже давно нравится.

Источники в Колумбии утверждают, что окружение футболиста уже связалось с руководителями «Барсы» по поводу возможного трансфера. Игрок не хочет продлевать контракт с «красными», который рассчитан до лета 2027 года.

Луис забил 9 голов и сделал 2 ассиста в 25 матчах АПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика выступлений – здесь .