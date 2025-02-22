Луис Диас – один из приоритетов «Барсы» на лето. Вингер не хочет продлевать контракт с «Ливерпулем»
Ранее стало известно, что 28-летний вингер сборной Колумбии хочет перейти в «Барселону» из «Ливерпуля» летом, о чем агент игрока сообщил спортивному директору каталонцев Деку.
Как утверждает As, новый лимит на расходы на состав (бонусы, комиссии, амортизация трансферов и другое – Спортс’‘), который вырос на 37 млн евро, позволяет «Барселоне» планировать будущие сделки, исходя из правила трат один к одному.
Главный приоритет для сине-гранатовых в летнее трансферное окно – усиление атаки. В идеале клуб хотел бы подписать футболиста, который способен играть на обоих флангах. Один из приоритетных вариантов для Деку – Диас, игра которого ему уже давно нравится.
Источники в Колумбии утверждают, что окружение футболиста уже связалось с руководителями «Барсы» по поводу возможного трансфера. Игрок не хочет продлевать контракт с «красными», который рассчитан до лета 2027 года.
Луис забил 9 голов и сделал 2 ассиста в 25 матчах АПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика выступлений – здесь.
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