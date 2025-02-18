У «Реала» самый высокий лимит расходов на состав на остаток сезона Ла Лиги – 755 млн евро. У «Барселоны» – 464 млн, «Атлетико» – 314 млн, «Севильи» – 684 тыс.
Ла Лига опубликовала сведения о лимите расходов для клубов на 2-ю часть сезона.
Наибольшие расходы на состав и тренеров (бонусы, комиссии, амортизация трансферов и другое – Спортс’‘) по-прежнему может позволить себе «Реал». Как и после летнего трансферного окна, сейчас мадридцы имеют право тратить 754 894 000 евро.
У «Барселоны» лимит за полгода стал выше: было – 426 427 000 евро, стало – 463 642 000 евро. У «Атлетико» тоже изменения – от 310 745 000 евро к 314 281 000 евро.
Больше 100 млн имеют право расходовать также «Сосьедад» (160 173 000), «Вильярреал» (135 860 000), «Бетис» (108 387 000) и «Атлетик» (105 818 000).
В наиболее тяжелом положении находится «Севилья». Ее лимит расходов снизился с 2 499 000 евро до 684 000 евро. Весь список – здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт Ла Лиги
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