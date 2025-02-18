У «Реала» самый высокий лимит расходов на состав на остаток сезона Ла Лиги – 755 млн евро. У «Барселоны» – 464 млн, «Атлетико» – 314 млн, «Севильи» – 684 тыс.

Ла Лига опубликовала сведения о лимите расходов для клубов на 2-ю часть сезона.

Наибольшие расходы на состав и тренеров (бонусы, комиссии, амортизация трансферов и другое – Спортс’‘) по-прежнему может позволить себе «Реал ». Как и после летнего трансферного окна, сейчас мадридцы имеют право тратить 754 894 000 евро.

У «Барселоны» лимит за полгода стал выше: было – 426 427 000 евро, стало – 463 642 000 евро. У «Атлетико » тоже изменения – от 310 745 000 евро к 314 281 000 евро.

Больше 100 млн имеют право расходовать также «Сосьедад » (160 173 000), «Вильярреал » (135 860 000), «Бетис» (108 387 000) и «Атлетик» (105 818 000).

В наиболее тяжелом положении находится «Севилья ». Ее лимит расходов снизился с 2 499 000 евро до 684 000 евро. Весь список – здесь .