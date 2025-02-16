Диас прервал 10-матчевую серию без очков за «Ливерпуль», забив «Вулверхэмптону»

Луис Диас забил первый гол в 2025 году.

Вингер «Ливерпуля » отметился голом в матче против «Вулверхэмптона » в рамках АПЛ .

Диас прервал 10-матчевую серию без очков. У него еще не было голов и ассистов в 2025 году до сегодняшнего дня.

Статистику Диаса можно изучить здесь .