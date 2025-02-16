Диас прервал 10-матчевую серию без очков за «Ливерпуль», забив «Вулверхэмптону»
Луис Диас забил первый гол в 2025 году.
Вингер «Ливерпуля» отметился голом в матче против «Вулверхэмптона» в рамках АПЛ.
Диас прервал 10-матчевую серию без очков. У него еще не было голов и ассистов в 2025 году до сегодняшнего дня.
Статистику Диаса можно изучить здесь.
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